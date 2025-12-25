विज्ञापन
केरल: क्रिसमस पर दो सिंगर ग्रुप के बीच हिंसक झड़प, महिलाओं और बच्चों समेत कई घायल

केरल के अलाप्पुझा जिले में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कैरोल गाने वाले दो समूहों के बीच कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई. घटना नूरानाड इलाके में रात 11:30 बजे हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए, जिनमें महिलाओं और बच्चों के भी शामिल होने की खबर है.

Kerala Christmas Carol Fight: केरल के अलाप्पुझा जिले में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर खुशी का माहौल अचानक तनाव में बदल गया. 'कैरोल' (क्रिसमस गीत)  गाने वाले दो समूहों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला हिंसक झड़प तक पहुंच गया. इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाओं और बच्चों के भी शामिल होने की खबर है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

कैसे हुआ विवाद?

पुलिस के अनुसार, बुधवार रात करीब 11:30 बजे नूरानाड इलाके में यह घटना हुई. क्रिसमस कैरोल गाने के दौरान दोनों समूहों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ. देखते ही देखते यह विवाद मारपीट में बदल गया और कई लोग घायल हो गए.

घायलों में महिलाएं और बच्चे भी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, झड़प में महिलाओं और बच्चों के भी घायल होने की संभावना है. पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर है. विस्तृत जानकारी जल्द मिलने की उम्मीद है.

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने कहा कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह झड़प कैरोल गाने के दौरान घर-घर जाने की परंपरा में हुई. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. 

क्रिसमस की प्रार्थना और संदेश

इस बीच, केरल भर में चर्चों में विशेष प्रार्थना सेवाएं आयोजित की गईं. सीरो-मालाबार चर्च के प्रमुख राफेल थैटिल ने कोच्चि में प्रार्थना का नेतृत्व किया और लोगों को कठिनाइयों में विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा दी. उन्होंने कहा कि क्रिसमस उम्मीद और संभावनाओं का प्रतीक है और लोगों को एकता और शांति का संदेश देता है. 

