विज्ञापन
विशेष लिंक

इंद्रेश महाराज का यू-टर्न; यादव समाज पर दिए बयान पर मांगी माफी, कहा- 4 साल पुराना है वीडियो़

मशहूर कथावाचक इंद्रेश महाराज ने यादव समाज पर दिए विवादित बयान के लिए माफी मांगी. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उन्होंने कहा था कि यादव भगवान के वंशज नहीं हैं. इस बयान से मथुरा में नाराजगी फैल गई. सफाई देते हुए इंद्रेश महाराज ने कहा कि वीडियो 4 साल पुराना है.

Read Time: 3 mins
Share
इंद्रेश महाराज का यू-टर्न; यादव समाज पर दिए बयान पर मांगी माफी, कहा- 4 साल पुराना है वीडियो़

Indresh Maharaj Apology: मशहूर कथावाचक इंद्रेश महाराज ने यादव समाज पर दिए अपने विवादित बयान को लेकर माफी मांग ली है. उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यादव भगवान के वंशज नहीं हैं. इस बयान से मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में नाराजगी फैल गई. अब इंद्रेश महाराज ने सफाई देते हुए कहा कि वीडियो पुराना है और उनका किसी को आहत करने का इरादा नहीं था.

क्या था विवादित बयान?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इंद्रेश महाराज ने कहा था कि “यादव सोचते हैं कि वे भगवान के वंशज हैं. यह सच नहीं है. भगवान के जाने के बाद एक भी यदुवंशी नहीं बचा. भगवान ने खुद जाने से पहले सबको खत्म कर दिया था. तो ये लोग कैसे बच गए?” इस बयान के बाद यादव समाज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और माफी की मांग की.

यादव समाज की नाराजगी

मथुरा में यादव समुदाय ने कहा कि इंद्रेश महाराज को पूरे समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से विरोध करेंगे. समुदाय ने इस बयान को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे भ्रामक बताया.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में मौसम का 'क्रिसमस गिफ्ट', 116 AQI और धूप ने भी दिया सरप्राइस

इंद्रेश महाराज की सफाई और माफी

विवाद बढ़ने के बाद इंद्रेश महाराज ने एक वीडियो जारी कर कहा कि मैं अपने यादव समाज के भाइयों से क्षमा प्रार्थी हूं. यह वीडियो 3-4 साल पुराना है. किसी राजघराने के व्यक्ति ने कुछ भाव बताए थे, जिन्हें हमने कथाओं में शामिल किया था. मेरा उद्देश्य किसी को कष्ट देना नहीं था. हम सब ठाकुर जी के हैं और आपस में एक हैं. कुछ लोग विवाद करवाते हैं, लेकिन मेरा स्वभाव विवाद में पड़ना नहीं है.

उन्होंने आगे कहा कि, 'मैं आगामी की कथाओं में पहले ही इस विषय को स्पष्ट कर चुका था, लेकिन वह अंश लोगों के संज्ञान में नहीं आ सका.'  यादव समाज के विरोध के बाद अब कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने इस मामले माफी मांगते हुए लोगों से शांत रहने की उम्मीद जताई है.

इंद्रेश महाराज का संदेश

उन्होंने आगे कहा कि समाज में एकता बनी रहनी चाहिए और किसी भी तरह के भेदभाव को बढ़ावा नहीं देना चाहिए. उन्होंने पुनः यादव समाज से माफी मांगते हुए कहा कि उनकी बात से अगर किसी को ठेस पहुंची है, तो वे उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं. 

ये भी पढ़ें- रहमान डकैत नहीं, ये हैं तीन बड़े बलोच नेता; पाकिस्तानी सेना की नाक में किया दम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indresh Maharaj Apology, Yadav Community Controversy, Viral Video Indresh Maharaj, Indresh Maharaj Statement, Hindu Spiritual Leader News, Religious Controversy India
Get App for Better Experience
Install Now