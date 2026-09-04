केरल के कक्कनाड पुलिस थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां BBA का एक छात्र कॉलेज की महिला शिक्षकों और छात्राओं की अश्लील तस्वीरें तथा वीडियो सोशल मीडिया के जरिए बेचा करता था. पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर जब उससे पूछताछ की और उसका मोबाइल खंगाला, तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए. वह मूल तस्वीरों व वीडियो को मॉर्फ करके उन्हें अश्लील तस्वीरों में बदल देता था.

फोटोग्राफी के बहाने तस्वीरें हासिल कर टेलीग्राम पर चलाता था नेटवर्क

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, आरोपी छात्र एस. श्रीहरि वहां के भरत माता कॉलेज में BBA द्वितीय वर्ष का छात्र है. मैनेजमेंट की शिकायत के बाद कक्कनाड पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच के दौरान उसके फोन से छात्राओं व शिक्षिकाओं की कई अश्लील तस्वीरें बरामद हुई हैं. इसके साथ ही मॉर्फ की गई तस्वीरें छात्रों को टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए बेचने के सबूत भी मिले हैं. उसका तरीका यह था कि टेलीग्राम चैट पर सामान्य तस्वीरें भेजी जाती थीं और उसी चैनल के जरिए उनके मॉर्फ किए गए वर्जन उपलब्ध करा दिए जाते थे.

गर्ल्स हॉस्टल के कमरों की तस्वीरें भी फोन में बरामद

जांच में शामिल अधिकारियों और फोन चेक करने वाले छात्रों के मुताबिक, शिक्षकों और छात्राओं की मॉर्फ की गई तस्वीरें फैलाने के लिए खास टेलीग्राम ग्रुप भी बनाए गए थे. छात्र के फोन की गैलरी से गर्ल्स हॉस्टल के कमरों की तस्वीरें भी मिली हैं. कक्कनाड पुलिस अब इस बात की भी जांच करेगी कि क्या हॉस्टल के अंदर जाकर तस्वीरें ली गई थीं और बाद में उनका इस्तेमाल मॉर्फ्ड तस्वीरें बनाने के लिए किया गया था.

क्लास लेते वक्त बनाए गए वीडियो, फोटोग्राफर होने का उठाया फायदा

जांच अधिकारियों को यह भी पता चला है कि क्लास ले रहे शिक्षकों की तस्वीरें और वीडियो भी कथित तौर पर रिकॉर्ड किए गए थे, जिनका बाद में मॉर्फिंग के लिए इस्तेमाल किया गया. गौरतलब है कि आरोपी छात्र कॉलेज के ऑफिशियल प्रोग्राम और फंक्शन में फोटोग्राफी व वीडियो एडिटिंग का काम संभालता था, जिससे उसे शिक्षकों और छात्राओं की तस्वीरों व वीडियो तक आसानी से पहुंच मिल जाती थी.

कॉलेज से सस्पेंड, साइबर सेल खंगाल रही डिजिटल ट्रेल्स

कॉलेज प्रशासन को इन संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पहली बार 1 सितंबर 2026 को पता चला, जब एक पूर्व छात्र ने एक महिला शिक्षक को इस संबंध में जानकारी दी. शुरुआती जांच में मामले की पुष्टि होने के बाद श्रीहरि को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया. पुलिस ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67A समेत अन्य गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. डिजिटल ट्रेल्स का पता लगाने, संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जांच करने और यह पता लगाने के लिए कि क्या इस नेटवर्क में कोई और भी शामिल था, साइबर सेल की मदद ली जा रही है.

छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार

कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा इस मामले को संभालने के तरीके को लेकर कैंपस में हुए भारी विरोध-प्रदर्शन के बाद यह गिरफ्तारी हुई. SFI के नेतृत्व में छात्रों ने प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर धरना दिया था, जिसके बाद कक्कनाड पुलिस ने कैंपस पहुंचकर आरोपी श्रीहरि को गिरफ्तार कर लिया.



यह भी पढ़ें - इंड‍ियन आर्मी के 2 कमांडो शहीद, चिनूक हेलीकॉप्टर से कूदने के बाद नाव का इंजन फेल, यमुना नदी में बहे