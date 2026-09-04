भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेज 1 पैरा के दो जाबांज सैनिक शहीद हो गए. ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित हथनीकुंड बैराज पर प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान हादसे की वजह से यमुना नदी के तेज बहाव में बह गए.

दरअसल, भारतीय सेना की 1 पैरा एसएफ के पांच सैनिकों की टीम चिनूक हेलीकॉप्टर से यमुना नदी में खड़ी एक सैन्य बोट पर कूदकर हवाई-से-जल व बाढ़-राहत बचाव अभ्यास कर रहे थे. तब वे तकनीकी खराबी आने से हादसा हो गया और दो जवान वीरगत‍ि को प्राप्‍त हो गए.

उत्‍तर प्रदेश में म‍िला जवान का शव

न्‍यूज एजेंसी भाषा के अनुसार हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथनीकुंड बैराज के पास यमुना नदी में सेना की एक नाव पलटने के बाद लापता हुए दो जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं. मंगलवार शाम बैराज में संयुक्त जल प्रशिक्षण के दौरान नाव पलटने के बाद से दोनों जवान लापता हो गए थे. ज‍िसके बाद उनकी तलाश में खोज अभ‍ियान शुरू क‍िया गया.

दूसरे जवान का शव जींद की हांसी नहर में म‍िला

प्रताप नगर थाना प्रभारी रोहताश ने बताया क‍ि'एक जवान का शव बुधवार शाम बैराज से करीब 10-15 किलोमीटर नीचे की ओर उत्तर प्रदेश की सीमा से बरामद क‍िया गया. जबक‍ि गुरुवार को एक अन्य जवान का शव बैराज से 150 किलोमीटर से अधिक दूर जींद जिले की हांसी शाखा नहर में मिला है. थाना प्रभारी ने बताया कि खोज अभियान के तहत एक बड़े इलाके को तलाशी ली गई जिसमें सेना के गोताखोरों, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमों, जिला प्रशासन के कर्मियों और निजी गोताखोरों ने अपनी सेवाएं दीं.

बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार नाव एक सितंबर को हथिनीकुंड बैराज में संयुक्त जल प्रशिक्षण के दौरान पानी के तेज बहाव में फंस जाने के बाद बैराज के नीचे की ओर बहने लगी. टीम ने नाव को वापस निकालने के लिए तुरंत प्रयास किए. हालांकि, नाव जल निकासी द्वार के आसपास तेज भंवर में फंस गई और पलट गई। इसके कारण उसमें सवार जवान तेज बहाव में बह गए और चालक दल के दो सदस्य लापता हो गए. इसके बाद सेना, वायुसेना, स्थानीय पुलिस और नागरिक प्रशासन की संयुक्त टीम ने लापता जवानों की तलाश और बचाव अभियान चलाया गया.

भारतीय सेना के पैरा कमांडो नायक अजय कुमार को जम्मू के राखी मुट्ठी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी गई.

Photo Credit: DD News Jammu

अखनूर के रहने वाले थे शही अजय कुमार नायक

डीडी न्‍यूज जम्‍मू कश्‍मीर के अनुसार शहीद नायक अजय कुमार जम्मू कश्‍मीर के अखनूर में राखी मुट्ठी के रहने वाले थे. अखनूर के बहादुर बेटे, पैरा कमांडो नायक अजय कुमार को जम्मू के राखी मुट्ठी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी गई और देश ने उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया गया. उनकी बहादुरी, समर्पण और देश के प्रति उनकी सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा. बीजेपी विधायक मोहन लाल भगत ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को हिम्मत देने के लिए प्रार्थना की.

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