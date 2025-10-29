कटनी में बीजेपी नेता को गोलियों से भूनने वाले अकरम और प्रिंस गिरफ्तार, मुठभेड़ में लगी गोली

मध्यप्रदेश के कटनी में दिन दहाड़े हुए बीजेपी नेता की हत्या के मामले के दोनों आरोपी नाटकीय तरीके से बुधवार सुबह पुलिस के हत्थे चढ़ गए. पुलिस और आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों आरोपी अकरम खान और प्रिंस जोसेफ गोली लगने से घायल हो गए थे. जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. यह मुठभेड़ कटनी जिले के कजरवाड़ा क्षेत्र में हुई.

बीजेपी नेता हत्याकांड के आरोपी मुठभेड़ में घायल

एडिश्नल एसपी संतोष डेहरिया ने बताया, “ कल कैमोर में हुए हत्याकांड के दोनों आरोपियों को पुलिस ने कजरवाड़ा के पास से गिरफ्तार किया है, गिरफ्तारी के वक्त दोनों आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की. पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की. 4 राउंड फायरिंग में दोनों आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गए. उनको जबलपुर रेफर किया गया है.

नीलेश उर्फ नीलू रजक की दिनदहाड़े हत्या से सनसनी

बता दें कि मंगलवार को बीजेपी नेता नीलेश उर्फ नीलू रजक की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. नीलू रजक बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मंडल अध्यक्ष थे. वह लंबे समय से बजरंग दल से जुड़े हुए थे. कुछ लोगों ने उनको कैमोर में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया.

दो नकाबपोशों ने सिर और सीने में मारी थीं गोलियां

सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि दो नकाबपोश बाइक सवारों ने रजक पर तब गोली चलाई, जब वे अपनी मोटरसाइकिल से बाजार जा रहे थे. सिर और सीने में गोली लगने से नीलू की मौके पर ही मौत हो गई. सड़क पर खून फैल गया और देखते ही देखते पूरा इलाका दहशत में आ गया.

आरोपी प्रिंस के पिता नेल्सन जोसेफ ने की आत्महत्या

दिनदहाड़े हुई इस हत्या से पूरे कटनी में जनाक्रोश भड़क उठा. भीड़ सड़कों पर उतर आई, पुलिस पर लापरवाही और मिलीभगत के आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई. हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरी रात इलाके में डटे रहे, ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके. हत्या का मामला तब और पेचीदा हो गया, जब आरोपी प्रिंस के पिता नेल्सन जोसेफ ने आत्महत्या कर ली.

छात्रा संग छेड़छाड़ से जुड़ा है पूरा मामला

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हत्या की वजह एक स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के विवाद से जुड़ी है. पूर्व मंत्री और विजयरा‍घरगढ़ के बीजेपी विधायक संजय पाठक ने बताया कि एक निजी स्कूल की छात्रा ने शिकायत की थी कि एक मुस्लिम युवक उसे स्कूल जाते वक्त परेशान कर रहा था. जब नीलू राजक ने बीच-बचाव किया, तो आरोपी ने उसे धमकाते हुए कहा था “मैं तुझे चौराहे पर गोली मार दूंगा.”

पहले धमकी दी फिर मार दिया

पाठक ने कहा, “डेढ़ महीने बाद वही धमकी सच साबित हुई. उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से बात की है. उन्होंने कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है. नीलू ‘लव जिहाद' के खिलाफ लड़ रहे थे. उनके पीछे पांच साल की बेटी, ग्यारह साल का बेटा और एक वृद्ध मां है. पूरा परिवार और समाज इस हत्यकांड से सदमे में है.

आरोपियों ने पुलिस पर बरसाई थीं गोलियां

दिनदहाड़े हुए इस हत्याकांड के बाद पुलिस पर दबाव बढ़ गया था. बुधवार सुबह विशेष टीमों ने आरोपियों को कजरवाड़ा में ट्रैक किया. पुलिस के घेराबंदी करते ही अकरम और प्रिंस ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की. मुठभेड़ में दोनों आरोपी घायल हो गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. कैमोर और विजयरा‍घरगढ़ क्षेत्र में अब भी भारी पुलिस बल तैनात है, जहां हत्या के बाद प्रदर्शन हुआ था.