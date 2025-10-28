विज्ञापन
मध्य प्रदेश: दिनदहाड़े भाजपा नेता नीलू रजक की गोली मारकर हत्या, दो नकाबपोश हमलावर फरार

38 वर्षीय भाजपा नेता, जो लंबे समय से बजरंग दल के सदस्य भी थे, की सुबह करीब 11 बजे कैमोर कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने अफरा-तफरी, कई गोलियां चलने, बाजार में दहशत और रजक के सड़क पर गिर पड़ने और डामर से खून बहने के दृश्यों का वर्णन किया.

  • कटनी जिले में भाजपा पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष नीलू रजक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई
  • हत्या बाइक सवार दो नकाबपोश हमलावरों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के पास की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई
  • 38 वर्षीय नीलू रजक लंबे समय तक बजरंग दल के सदस्य भी रहे थे और राजनीतिक रूप से सक्रिय थे
कटनी:

मध्य प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था की एक और भयावह याद दिलाते हुए, कटनी जिले में मंगलवार को दिनदहाड़े कटनी भाजपा पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष नीलू (नीलेश) रजक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बाइक सवार दो नकाबपोश हमलावरों द्वारा की गई इस हत्या ने राज्य के राजनीतिक और सांप्रदायिक गलियारों में खलबली मचा दी है.

38 वर्षीय भाजपा नेता, जो लंबे समय से बजरंग दल के सदस्य भी थे, की सुबह करीब 11 बजे कैमोर कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने अफरा-तफरी, कई गोलियां चलने, बाजार में दहशत और रजक के सड़क पर गिर पड़ने और डामर से खून बहने के दृश्यों का वर्णन किया. स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई.

