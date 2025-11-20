विज्ञापन
विशेष लिंक

जम्मू में कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर छापा, एके-47 के कारतूस बरामद: पुलिस

कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन के खिलाफ कथित तौर पर असंतोष फैलाने, अलगाववाद का महिमामंडन करने और भारत तथा केंद्र शासित प्रदेश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाने के आरोप में एक एफआईआर दर्ज की गई है.  

Read Time: 2 mins
Share
जम्मू में कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर छापा, एके-47 के कारतूस बरामद: पुलिस
  • जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कश्मीर टाइम्स के कार्यालय पर देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में छापा मारा है.
  • छापे के दौरान एके-47 के कारतूस, पिस्तौल की गोलियां और तीन ग्रेनेड लीवर बरामद किए गए हैं.
  • कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन के खिलाफ असंतोष फैलाने और अलगाववाद के समर्थन का मामला दर्ज किया गया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्‍टेट इंवेस्टिगेशन एजेंसी ने गुरुवार को देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में जम्मू स्थित कश्मीर टाइम्स के कार्यालय पर छापा मारा है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस दौरान एके-47 के  कारतूस, पिस्तौल की गोलियां और तीन ग्रेनेड लीवर बरामद किए गए हैं. सुबह जल्‍दी शुरू जांच अभी भी जारी है. 

कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन के खिलाफ कथित तौर पर असंतोष फैलाने, अलगाववाद का महिमामंडन करने और भारत तथा केंद्र शासित प्रदेश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाने के आरोप में एक एफआईआर दर्ज की गई है.  

ये है जांच का उद्देश्‍य  

सूत्रों ने बताया कि जांच का उद्देश्य उनके कथित संबंधों और उन गतिविधियों की जांच करना है, जो भारत की 'संप्रभुता को खतरा' पहुंचाती है.  

इस खबर को लिखे जाने तक  कश्मीर टाइम्स की ओर से तुरंत कोई बयान नहीं आया है. 

J&K के सबसे पुराने अखबारों में 

कश्मीर टाइम्स जम्मू-कश्मीर के सबसे पुराने और प्रमुख समाचार पत्रों में से एक है. इसकी स्थापना वेद भसीन ने की थी और 1954 में इसे साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित किया गया था, जिसे 1964 में दैनिक में परिवर्तित कर दिया गया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jammu-Kashmir, Kashmir Times, Kashmir Times Office Raided
Get App for Better Experience
Install Now