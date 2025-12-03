विज्ञापन

जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकारी नौकरियों में इस चीज की मिलेगी छूट

Jammu-Kashmir Govt Jobs: कश्मीर में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सैकड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

जम्मू-कश्मीर सरकारी नौकरी

Jammu-Kashmir Jobs: जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, जिसमें बताया गया है कि युवाओं को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट मिल सकती है. घाटी में निकलने वाली तमाम सरकारी नौकरियों में ये छूट दी जा सकती है, इसके लिए उपराज्यपाल को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है. सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक ने ये बड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए ये फैसला ले लिया है. 

उपराज्यपाल को भेजा गया प्रस्ताव

जदीबल से विधायक तनवीर सादिक ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट को मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि सचिवालय की तरफ से उन्हें ये जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आयु सीमा में छूट को मंजूरी दे दी है और प्रस्ताव को आगे भेज दिया है. उन्होंने बताया कि प्रस्ताव अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सहमति के लिए राजभवन भेज दिया गया है.

किन युवाओं को होगा फायदा?

जम्मू-कश्मीर सरकार के इस प्रस्ताव पर अगर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सहमति मिल जाती है तो ये घाटी के उन तमाम युवाओं के लिए बड़ी राहत होगी, जो ओवर ऐज हो चुके हैं. सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए जिन युवाओं की उम्र भर्ती के लिए थोड़ी ज्यादा हो जाती है, वो अक्सर निराश होकर कुछ और काम करने लगते हैं. ऐसे में अगर सरकारी नौकरियों में उन्हें आयु सीमा में छूट मिलती है तो ये उनके लिए एक दूसरे मौके की तरह होगा. 

कई पदों पर निकल सकती है भर्ती

जम्मू-कश्मीर में कई पदों पर भर्तियां निकल सकती हैं. उमर अब्दुल्ला सरकार का कहना है कि इस पर काम हो रहा है. इसके अलावा 
जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) की तरफ से भी अलग-अलग पदों पर भर्तियां निकाली जा रही हैं. हाल ही में बोर्ड ने एसआई दूरसंचार विभाग के पदों पर भर्ती निकाली थी. 

