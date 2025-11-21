विज्ञापन
विशेष लिंक

AK 47 के कारतूस, हैंडग्रेनेड... अखबार में रेड, कश्मीर में डॉक्टरों के लॉकर खंगाले गए, दिल्ली ब्लास्ट केस बड़ी रेड

इस छापेमारी की शुरुआत अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई थी. जहां पर एक लॉकर से AK-47 राइफल बरामद की गई थी. यह राइफल डॉ. आदिल अहमद राठर की थी. डॉ. आदिल अहमद राठर से जब पूछताछ की गई तो डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था. जांच फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और यहां से कई डॉक्टरों के पकड़ा गया. इसी दौरान दिल्ली के लाल किले के पास धमाका भी हुआ. 

Read Time: 3 mins
Share
AK 47 के कारतूस, हैंडग्रेनेड... अखबार में रेड, कश्मीर में डॉक्टरों के लॉकर खंगाले गए, दिल्ली ब्लास्ट केस बड़ी रेड
डॉक्टरों के लॉकरों की जांच की गई.
  • जम्मू में कश्मीर टाइम्स कार्यालय पर छापेमारी के दौरान हथियार, गोला-बारूद और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए.
  • श्रीनगर और अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के लॉकरों की जांच भी की गई.
  • जम्मू, कठुआ, सांबा जिलों में भारत-पाक सीमा के पास सुरक्षा बलों ने संयुक्त सुरक्षा अभ्यास और तलाशी अभियान चलाया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
श्रीनगर:

दिल्ली धमाके के बाद से जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. जम्मू और कश्मीर में बड़े पैमाने में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है. एजेंसियां टेरर मॉड्यूल की परतों को खोलने में लगी हुई हैं. जम्मू और कश्मीर में कई जगहों पर अभी भी छापेमारी की जा रही है. ताजा छापेमारी कश्मीर टाइम्स के मुख्यालय पर की गई. तलाशी अभियान के दौरान हथियार, गोला-बारूद और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं. जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस तलाशी अभियान को उन आरोपों के बाद शुरू किया गया था कि यह प्रकाशन देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है. 

Latest and Breaking News on NDTV

एसआईए ने एक बयान में कहा कि जम्मू के रेजीडेंसी रोड पर मौजूद कश्मीर टाइम्स के कार्यालय में की गई छापेमारी और तलाशी में एक रिवॉल्वर, ए.के.-सीरीज़ के हथियारों के कई कारतूस व खोखे, चार ग्रेनेड सेफ्टी लीवर और पिस्तौल के तीन कारतूस बरामद किये गए.  जांच अभी जारी है, और सामने आए सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, कश्मीर टाइम्स के प्रबंधन ने प्रकाशन के जम्मू कार्यालय में कथित छापे की कड़ी आलोचना की और कहा कि राज्य के खिलाफ गतिविधियों के आरोप एक स्वतंत्र मीडिया संस्थान को दबाने की एक सोची-समझी कोशिश है.

डॉक्टरों के लॉकरों की जांच

Latest and Breaking News on NDTV

दूसरी और जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर और अनंतनाग जिले में अधिकारियों ने एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों और चिकित्साकर्मियों के लॉकरों की जांच की है. अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को शुरू किया गया यह अभियान हाल ही में दिल्ली में हुए विस्फोट और 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल में हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी के बाद चाक-चौबंद सुरक्षा उपायों के तहत किया गया है. 

जम्मू, कठुआ और सांबा में सुरक्षा अभ्यास

सुरक्षा बलों ने सतर्कता बढ़ाने के मकसद से जम्मू, कठुआ और सांबा जिलों में भारत-पाकिस्तान सीमा और अंदरूनी इलाकों में बृहस्पतिवार को सुरक्षा अभ्यास किया. अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने कठुआ जिले के मारहीन और कोरेपन्नू गांवों में, सांबा जिले में सादोह और अरंगल गांवों के बीच तथा जम्मू के चौकी चौरा इलाके में तलाशी अभियान चलाया. अधिकारियों के अनुसार, जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी), सीमा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा संयुक्त तलाशी अभियान का उद्देश्य भारत-पाकिस्तान सीमा के पास सुरक्षा को मजबूत करना और सतर्कता बढ़ाना था.

बता दें कि इस छापेमारी की शुरुआत अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई थी. जहां पर एक लॉकर से AK-47 राइफल बरामद की गई थी. यह राइफल डॉ. आदिल अहमद राठर की थी. डॉ. आदिल अहमद राठर से जब पूछताछ की गई तो डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था. जांच फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और यहां से कई डॉक्टरों के पकड़ा गया. इसी दौरान दिल्ली के लाल किले के पास धमाका भी हुआ. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kashmir Times Raids, Doctor Locker Kashmir, Delhi Blast Case, Kashmir Times
Get App for Better Experience
Install Now