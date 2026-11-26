जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी सफलता का दावा किया है. अधिकारियों के अनुसार 37 वर्षों में पहली बार घाटी में एक भी स्थानीय आतंकी सक्रिय नहीं बचा है. हाल ही में लतीफ भट के मारे जाने के बाद स्थानीय आतंकवादी नेटवर्क पूरी तरह खत्म होने की बात कही जा रही है. लेकिन पाकिस्तान समर्थित विदेशी आतंकियों का खतरा अभी बरकरार है. 35 पाकिस्तानी आतंकी अभी रडार पर हैं. खुफिया रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान अब सर्दियों से पहले अपने आतंकियों को नियंत्रण रेखा पार कर कश्मीर में घुसाने की कोशिश कर रहा है.

स्थानीय भर्ती शून्य पर पहुंची, 35 पाकिस्तानी आतंकी एजेंसियों के निशाने पर

NDTV ने आंकड़ों की पड़ताल की तो पता चला कि कश्मीर में स्थानीय युवाओं की आतंकी संगठनों में भर्ती लगातार घटती रही है. वर्ष 2018 में 196 स्थानीय युवाओं ने आतंकवाद का रास्ता अपनाया था.

इसके बाद 2021 में यह संख्या 146, वर्ष 2022 में 121, वर्ष 2023 में 19 और 2024 में केवल 4 रह गई. वर्ष 2025 में सिर्फ एक स्थानीय युवक आतंकी संगठन में शामिल हुआ था, जबकि 2026 में यह आंकड़ा शून्य पर पहुंच गया है.

सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हाल ही में लतीफ भट के मारे जाने के बाद घाटी में कोई सक्रिय स्थानीय आतंकी शेष नहीं बचा. अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में पीर पंजाल के उत्तर में सक्रिय लगभग 35 पाकिस्तानी आतंकियों की पहचान की गई है.

खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के पास अपने लॉन्च पैड फिर से सक्रिय कर दिए हैं. हालांकि अब रणनीति बदल दी गई है. बड़े समूहों की जगह दो से तीन आतंकियों के छोटे-छोटे दल घुसपैठ के मौके का इंतजार कर रहे हैं.

इनमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदली रणनीति, सर्दियों से पहले घुसपैठ की आशंका

सूत्रों के अनुसार भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में कई बड़े आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया था. बताया जा रहा है कि बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय समेत कई महत्वपूर्ण ढांचे नष्ट किए जाने के बाद पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क ने छोटे समूहों में काम करना शुरू किया है. सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि बर्फबारी शुरू होने से पहले आतंकियों को कश्मीर में दाखिल कराने की कोशिश तेज हो सकती है. सर्दियों के दौरान आतंकी अक्सर जंगलों और प्राकृतिक गुफाओं में छिपकर सक्रिय रहते हैं. इसी संभावना को देखते हुए सुरक्षा बलों ने रणनीतिक क्षेत्रों में अस्थायी ऑपरेटिंग बेस (TOB) स्थापित किए हैं.

100 अस्थायी बेस से निगरानी, आतंकियों की संपत्तियों पर कार्रवाई

आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में लगभग 100 अस्थायी ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए हैं. इनका उद्देश्य ऊंचाई वाले इलाकों पर नियंत्रण बनाए रखना और आतंकियों की आवाजाही को सीमित करना है. इसके अलावा खुफिया एजेंसियों ने नियंत्रण रेखा पर संभावित बॉर्डर एक्शन टीम (BAT) हमलों को लेकर भी अलर्ट जारी किया है. दक्षिण पीर पंजाल क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां उन आतंकियों की सूची भी तैयार कर रही हैं जो वर्षों पहले पाकिस्तान चले गए थे और अब सीमा पार से आतंकी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं. अधिकारियों के अनुसार ऐसे लोगों की संपत्तियों को चिन्हित कर जब्त किया जा रहा है, ताकि जमीन बेचकर आतंकवाद के लिए धन जुटाने की संभावनाओं को रोका जा सके.

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