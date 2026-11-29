कश्मीर में ठंड तेज हो गई है. रविवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे बना रहा और माइनस 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि यह पिछले दिन के माइनस 2.4 डिग्री की तुलना में थोड़ा बेहतर रहा. मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रविवार को गुलमर्ग में तापमान 0 डिग्री और पहलगाम में माइनस 3.4 डिग्री सेल्सियस रहा. घाटी में साफ आसमान के बीच हल्की धूप तो निकली, लेकिन ठंड का असर बरकरार रहा और तापमान में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं हो सकी. मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट होने के साथ ठंड बढ़ने की संभावना जताई है.

4 दिसंबर से बर्फबारी की संभावना

मौसम विभाग ने 3 दिसंबर तक आमतौर पर शुष्क मौसम रहने का अनुमान जताया है. इसके बाद 4 दिसंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है. ऐसे में ठंड का असर और बढ़ेगा. दो पश्चिमी विक्षोभ लगातार जम्मू-कश्मीर की ओर बढ़ रहे हैं और 4 दिसंबर से सक्रिय होंगे. इनका प्रभाव 10 दिसंबर तक रहने की संभावना है, ऐसे में घाटी में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है.

चिल्लई कलां में होगी तेज ठंड

कश्मीर में कड़ाके की सर्दी का 40 दिनों का दौर, जिसे स्थानीय भाषा में 'चिल्लई कलां' कहा जाता है, हर साल 21 दिसंबर से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलता है. इस दौरान आसमान अक्सर बादलों से घिरा रहता है और रात का तापमान माइनस 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि दिन का तापमान भी मुश्किल से दहाई अंक में पहुंच पाता है. चिल्लई कलां के दौरान झीलों और नदियों सहित अधिकांश जलस्रोत आंशिक रूप से जम जाते हैं. यही वजह है कि कश्मीर में इस दौर को सबसे कठिन माना जाता है.

जम्मू क्षेत्र में रविवार को न्यूनतम तापमान जम्मू शहर में 11.2 डिग्री, कटरा में 11 डिग्री, बटोट में 6 डिग्री, बनिहाल में 2.4 डिग्री और भद्रवाह में 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जम्मू में ठंड कश्मीर की तुलना में कम है, लेकिन सुबह-शाम वहां भी सर्दी का एहसास बढ़ने लगा है.

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