'मुझे मंत्री बनाओ नहीं तो सरकार संकट में आ जाएगी', कर्नाटक में कांग्रेस को विधायक की धमकी

कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व बदलाव की चर्चा बीते कुछ दिनों बड़ी तेज हो गई है. हालांकि पार्टी और जिम्मेदार नेताओं की ओर से अभी तक कुछ आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है. राज्य में इस समय सिद्धारमैया मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाते हुए नेतृत्व दे रहे हैं. डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. नेतृत्व बदलाव की चर्चा इन्हीं दोनों को लेकर हो रही है. विधानसभा चुनाव में जीत के बाद डीके शिवकुमार को सीएम बनाए जाने की मांग बड़ी मजबूती से उठी थी. लेकिन पार्टी आलाकमान ने सिद्धारमैया पर भरोसा जताया था. अब डीके शिवकुमार को सीएम की कुर्सी सौंपे जाने की मांग अलग-अलग नेताओं द्वारा उठाई जा रही है.

इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के एक अन्य विधायक ने मंत्री बनाने की मांग करते हुए नया राजनीतिक शिगुफा छोड़ दिया है. इस विधायक ने बकायदा धमकी तक दी कि मंत्री नहीं बनाया तो पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है.

कर्नाटक कांग्रेस के विधायक गोपाल कृष्णा.

कर्नाटक कांग्रेस विधायक बोले- 7 बार के विधायक को मंत्री नहीं बनाया तो मुसीबत होगी

दरअसल कर्नाटक कांग्रेस के विधायक गोपाल कृष्णा ने कहा, "लोग भी सोचेंगे कि 7 बार विधायक रहे किसी को मंत्री कैसे नहीं बनाया जा सकता? तब तो पार्टी के लिए ही मुसीबत हो जाएगी. बेहतर है कि पार्टी समझे और मंत्री बनाए." कर्नाटक के सागर से विधायक बेलुर गोपाल कृष्णा के इस बयान से कर्नाटक कांग्रेस एक नई परेशानी में फंसती नजर आ रही है.

दो खेमों में बंटी है कर्नाटक कांग्रेस

मालूम हो कि कर्नाटक कांग्रेस पहले से ही दो खेमों में बंट चुकी है. एक खेमा सीएम सिद्धारमैया के साथ है तो दूसरा खेमा डीके शिवकुमार का. दोनों खेमों के शीर्ष नेता चुप्पी की चादर ओढ़े हैं. लेकिन उनके नीचे के नेता अलग-अलग समय पर बयान देते हुए राज्य का सियासी हलचल बढ़ाते रहते हैं.

यह भी पढ़ें - 'राजनीतिक करियर के आखिरी पड़ाव में सिद्धारमैया', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियासी हलचल