पत्रकारों ने ऐसा क्या कह दिया जो गुस्से से लाल हुए डीके शिवकुमार, दे डाली अंजाम भुगतने की चेतावनी

कर्नाटक में चल रहे सत्ता के संघर्ष के बीच डिप्टी सीएम डीके. शिवकुमार शनिवार को कुछ मीडियाकर्मियों पर अचानक भड़क उठे. दरअसल इन पत्रकारों ने कथित तौर पर उनको केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी को लेकर झूठी जानकारी शेयर कर भड़काऊ बयान देने के लिए उकसाया था. शिवकुमार ने उन मीडियाकर्मियों को इसके लिए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी.

ये भी पढे़ं- अब ट्रंप-ममदानी के बहाने दिखाया आईना, क्या थरूर का कांग्रेस से वाकई मोहभंग हो चुका है?

कुमारस्वामी को लेकर गलत जानकारी देने पर भड़के शिवकुमार

दरअसल ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) और बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी (बीडीए) से संबंधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कुछ पत्रकारों ने शनिवार को कुमारस्वामी के कथित बयान पर शिवकुमार की प्रतिक्रिया मांगी. बयान में कहा गया था कि कर्नाटक सरकार जल्द ही गिर जाएगी और शिवकुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में हैं.

डीके शिवकुमार ने कुमारस्वामी की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह के बयान के लिए वह कुमारस्वामी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं. कुछ ही देर बाद, उनकी टीम को पता चला कि जेडी(एस) नेता कुमारस्वामी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था. ऐसे ही शिवकुमार को ये बात पता चली वह गलत खबर देने वाले मीडियाकर्मियों पर भड़क गए.

पत्रकारों ने डीके शिवकुमार को क्या बताया?

बता दें कि जेडी(एस) की रजत जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में एचडी कुमारस्वामी ने शनिवार को कहा था कि कुछ विस्फोटक घटनाक्रम होने वाले हैं. उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से लोगों के करीब रहकर उनकी कठिनाइयों का समाधान करने की अपील की थी. कुमारस्वामी ने ये बयान सीएम सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच सत्ता संघर्ष को देखते हुए दिया था.

लेकिन कुछ पत्रकारों ने कुमारस्वामी के बयान को शिवकुमार के सामने गलत तरीके से पेश किया. जिसके बाद डिप्टी सीएम भड़क गए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बिना वजह वे लोग उनको कुमारस्वामी के खिलाफ खड़ा करने के लिए पछताएंगे. इसके बाद डिप्टी सीएम कार्यालय ने एक बयान जारी कर उन पत्रकारों के व्यवहार की निंदा की, जिन्होंने कथित तौर पर सवाल पूछते समय गलत जानकारी दी थी.

इनपुट-PTI

मीडिया के सम्मान और विश्वास को ठेस पहुंचाने की कोशिश

उन्होंने मीडिया हाउसेस से प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपत्तिजनक हिस्से को टीवी पर न दिखाए जाने की अपील करते हुए कहा कि उपमुख्यमंत्री ने मीडिया द्वारा ऐसी गलत जानकारी देने और सवाल पूछने पर ऐसा जवाब मिलने पर गहरा असंतोष जताया है. गलत जानकारी किसी को भी नहीं देनी चाहिए. और न ही झूठे सवाल पूछने चाहिए इससे मीडिया के सम्मान, गरिमा और विश्वास को ठेस पहुंचेगी.