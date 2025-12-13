करनाल में 9वीं के छात्र ने रच डाली खुद के अपहरण की कहानी, साजिश ऐसी कि पुलिस का भी हिल गया दिमाग

करनाल के घीड़ गांव से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक 9वीं कक्षा के छात्र ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी रच डाली. यहां तक की छात्र ने अपने घरवालों के पास फोन भी किया और दो लाख की फिरौती भी मांगी. ये मामले कुंजपुरा थाना का है. जानकारी के अनुसार परिवारवालों ने इस मामले में तुरंत पुलिस से मदद मांगी. जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज करके बच्चे की तलाश शुरू कर दी. साइबर सेल की मदद से कुंजपुरा थाना पुलिस ने रात को बच्चे को करनाल के नजदीक से बरामद कर लिया. कुंजपुरा इंचार्ज विक्रांत ने बताया कि पूछताछ में खुलासा हुआ कि बच्चा 15 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, जिस कारण उसने यह साजिश रची थी. वहीं इस मामले पर परिवार के लोग अब ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है.

जानें क्या है पूरा मामला

छात्र बुधवार सुबह स्कूल गया था, लेकिन दोपहर को खाना खाने घर नहीं आया. वहीं अध्यापकों ने घर पर सूचना दी कि बच्चा 15 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है. इस पर परिजनों ने बच्चे की तलाश शुरू की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. दोपहर को छुट्टी के समय भी छात्र घर नहीं लौटा तो परिजनों की चिंता बढ़ गई. परिजनों ने मंदिर में बच्चे के गुम होने की घोषणा करवा दी. शाम को करीब छह बजे एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आई.

फोन करने वाले ने कहा कि लड़का उनके पास है, दो लाख रुपये तैयार रखना. इसके बाद कॉल करने वाले ने फोन काट दिया. परिवार ने मान लिया कि बच्चे का सच में अपहरण हो गया है. पुलिस को सूचित किया गया. पुलिस ने साइबर की सहायता से चंद घण्टो में बच्चे को सकुशल बरामद करके परिजनों को सौंप दिया. पूछताछ में सामने आया कि बच्चे ने किसी व्यक्ति का फोन मांगकर खुद अपने पिता को फिरौती के लिए फोन किया था.

मामले की जानकारी देते हुए करनाल के थाना कुंजपुरा के प्रभारी विक्रांत ने बताया हमारे पास 16 साल के बच्चे की गुम होने की सूचना आई थी, उसके बाद बच्चे के पिता के फोन पर एक फोन कॉल आती है जिसमें दो लाख की डिमांड की जाती है. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज शुरू कर जांच शुरू कर दी थी. कल शाम को सकुशल बरामद भी कर लिया था, बच्चों को पूछताछ की गई आखिर उसने ऐसा क्यों किया.

थी, उन्होंने कहा घर वालों ने हमें यह भी जानकारी दिए कि बच्चा कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था. शुरुआती जांच में पूछताछ के दौरान पता चला है बच्चा अकेला ही घर से गया था. 15 दिन स्कूल न जाने के दर से उसने इस तरह साजिश रची.

फिलहाल बच्चों के परिजन अब इस मामले ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है.