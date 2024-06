"मुझे थप्पड़ मारा, गालियां दीं..." : कंगना रनौत ने बताया चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनके साथ क्या हुआ

फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्‍पड़ मारने का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, सीआईएसएफ की एक महिलाकर्मी ने कंगना को थप्‍पड़ मार दिया. इस पर अब भाजपा सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. कंगना रनौत ने बताया कि सीआईएसएफ कर्मचारी ने मुझे थप्‍पड़ मारा और मुझे गालियां दीं. उन्‍होंने कहा कि मैं पंजाब में बढ़ रहे आतंकवाद और उग्रवाद को लेकर चिंतित हूं.

कंगना ने कहा, "मुझे मीडिया के साथ अपने शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं. मैं सुरक्षित हूं, मैं बिलकुल ठीक हूं. चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आज जो घटना हुई वह सिक्‍योरिटी जांच के दौरान हुई. जैसे ही मैं सुरक्षा जांच के बाद बाहर आई, दूसरे केबिन में एक सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मचारी साइड से आई और उसने मेरे चेहरे पर मारा और जब मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने मुझे गाली देना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि वह किसानों के विरोध का समर्थन करती हैं. मैं सुरक्षित हूं लेकिन मैं पंजाब में बढ़ रहे आतंकवाद और उग्रवाद को लेकर चिंतित हूं."

