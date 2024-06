इस बॉलीवुड एक्टर ने सुझाया कंगना रनौत को मिलना चाहिए कौन सा मंत्रालय, बोले- वो एक फाइटर है

हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से अभिनेत्री कंगना रनौत भाजपा की टिकट पर सांसद बनने के करीब हैं, जिसके चलते फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है. निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार कंगना कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह से 57,000 वोट से आगे हैं. इसके चलते जश्न सोशल मीडिया पर जोर शोर से हो रहा है. इसी बीच बॉलीवुड एक्टर केआरके यानी कमाल आर खान ने एक्स पर बताया है कि एक्ट्रेस को कौनसी मिनिट्री मिलनी चाहिए. इस पर लोग भी मजेदार रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.

एक्स (ट्विटर) पर शेयर किए गए पोस्ट में केआरके ने लिखा, दीदी कंगना रनौत को बधाई. उन्होंने साबित कर दिया कि वह रियल राजपूत और फाइटर हैं. उन्होंने साबित किया है कि वो हारना जानती ही नहीं. मैं उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संभालते हुए देखना चाहते हैं.

Congratulations to Deedi @KanganaTeam for wining the election. She has proved again that she is the real Rajput and fighter. She has proved Ki woh Haarna Jaanti Hi Nahi. I would love to see her as a minister of information and broadcasting! 🙏🏼🌹🎂