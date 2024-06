अंकिता लोखंडे ने कंगना रनौत को दी लोकसभा में जीत की बधाई, लिखा- आप इसके लायक हो...

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने मंडी से लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल की है, जिसके बाद फैंस और सेलेब्स उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच एक्ट्रेस की को स्टार रह चुकीं अंकिता लोखंडे ने बधाई देते हुए एक स्पेशल मैसेज शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं फैंस बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं.

अंकिता लोखंडे ने इंस्टाग्राम पर कंगना रनौत की उनकी मां के साथ एक खूबसूरत फोटो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, इस शानदार जीत के लिए मेरी प्यारी बहन को दिल से बधाई. कंगना रनौत आप इसकी हकदार हैं और मुझे पता है कि आप सकारात्मक बदलाव लाएंगी. हमेशा आपका समर्थन करती हूं.

Heartfelt congratulations, my dearest for this massive win @KanganaTeam 🙌🏻✨

You deserve it and I know you will bring a positive change. Always rooting for you❤️#KanganaRanaut #Congratulations #ElectionResults pic.twitter.com/uM65m1ymHJ