कंगना रनौत बनीं हिंदी सलाहकार समिति की सदस्य, पढ़ें कितने साल का होगा कार्यकाल

मशहूर अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत अब हिंदी के प्रचार प्रसार का काम भी करेंगी. उन्हें अब संस्कृति मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है. संस्कृति मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक़ कंगना रनौत सहित छह सांसदों को मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है.केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस समिति के पदेन अध्यक्ष जबकि मंत्रालय में राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह समिति के पदेन उपाध्यक्ष होंगे.

कंगना रनौत के अलावा जिन पांच सांसदों को समिति का सदस्य बनाया गया है उनमें अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी की राज्यसभा सांसद नेबाम रेबिया , मध्यप्रदेश से बीजेपी के लोकसभा सांसद रोडमल नागर और हरियाणांसे बीजेपी के राज्यसभा सांसद राम चंदर जांगरा भी शामिल हैं .

भारत सरकार के हर मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जाता है.समिति का कार्यकाल तीन साल का रखा गया है.हिंदी सलाहकार समिति का मुख्य काम मंत्रालय में हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए नीति बनाना होता है.जब भी समिति की बैठक होती है इसके सदस्यों को आने जाने का किराया और मेहनताना दिया जाता.

