राहुल जी आपकी माता जी.. विदेशी महिला से माफी, कंगना के संसद में कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले

संसद के शीतकालीन सत्र में सांसद कंगना रनौत ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी ईवीएम को हैक नहीं करते, वो लोगों के दिलों को हैक करते हैं.' उन्होंने विपक्ष की भी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने कार्यवाही में बाधा डाली और सदन के कामकाज को रोकने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए.

लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस के दौरान भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने एक अंतरराष्ट्रीय महिला की तस्वीर का इस्तेमाल कर उसका अपमान किया। कंगना ने कहा, 'उस महिला का भी कोई सम्मान है. मेरा हरियाणा चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है. उनका यहां फोटो लगाकर उसे उछाला, कांग्रेस ने नियमों का उल्लंघन किया, प्ले कार्ड लगाया. उस महिला से मैं सदन की तरफ से माफी मांगती हूं. ये महिलाओं का हमेशा अपमान करते हैं.' यहां कंगना रनौत ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र कर रहे थे, जिसकी तस्वीर दिखाकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए.  

इसके साथ ही कंगना ने प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा, 'प्रियंका गांधी को याद रखना चाहिए कि उनकी मां को 1983 में नागरिकता मिली, फिर भी वह उससे पहले वोटर थीं. चाहे आपका अतीत हो या वर्तमान, आपके चरित्र में कोई ईमानदारी नहीं है. आपके परिवार ने कभी इस देश के कानून और संविधान का सम्मान नहीं किया.'

'PM मोदी दिलों को हैक करते हैं'

संसद के शीतकालीन सत्र में सांसद कंगना रनौत ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी ईवीएम को हैक नहीं करते, वो लोगों के दिलों को हैक करते हैं.' उन्होंने विपक्ष की भी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने कार्यवाही में बाधा डाली और सदन के कामकाज को रोकने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए.

