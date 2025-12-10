इंदिरा और सोनिया गांधी पर हमला, कंगना ने पुरानी घटना के बहाने कांग्रेस को क्या-क्या दिलाया

संसद में मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी पर जमकर हमला बोला है. बुधवार को कंगना ने लोकसभा में इंदिरा गांधी और आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि राजनारायण के मामले में भी वोट चोरी हुई थी और इंदिरा गांधी वोट चोरी में पकड़ी गई थीं. लोकसभा में कंगना ने कहा, " ये लोग (कांग्रेस) पुराने जमाने के दकियानूस तौर तरीके से चुनाव कराने, बैलेट पेपर पर वोटिंग कराने की वकालत कर रहे हैं. आप सभी इंदिरा गांधी और राज नारायण केस को भूल चुके हैं. वो केस इतिहास में दर्ज हो चुका है.'

इंदिरा गांधी ने की थी वोट चोरी: कंगना रनौत

लोकसभा में कंगना ने कहा कि आप EVM पर शक जताते हैं और पुराने जमाने के दकियानूसी परंपरा चिट कागज पर लिखकर जो मतदान होता था, उसे अच्छा बताते हो. उन्होंने कहा, "आप लोग भूल गए वो दिन, जब इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण हुआ था. मैंने उस पर एक फिल्म भी बनाई हुई है वोट चोरी और वोटों की धांधली के लिए एक प्रधानमंत्री पर एक साधारण से नेता ने केस किया था और उस धांधली में वह पकड़ी गई थीं. सारी धांधलियां इन्होंने करी हैं, जो टाइम से पहले बॉक्सेस को उठा कर ले जाते थे, वो आज कहते हैं कि EVM हैक हो जाते हैं, "

नागरिकता से पहले सोनिया गांधी देती आ रहीं वोट

कंगना ने सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए उन पर आरोप लगाया कि उन्हें भारत की नागरिकता मिलने से पहले से ही वह देश में वोटिंग कर रही हैं. उन्होंने प्रियंका गांधी को याद दिलाते हुए कहा कि सोनिया गांधी के पास 1983 में नागरिकता आई, उसके कितने साल पहले से वोट देती आ रही हैं. ये जो इनका परिवार है एंटाइटलमेंट से ग्रस्त है. प्रियंका गांधी को भी याद रखना चाहिए. चाहे आपका भूतकाल हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे कागज पर लिखा, जब आप लोगों के चरित्र में किसी तरह की मर्यादा नहीं है, आप लोगों ने कभी भी इस देश का की कानून व्यवस्था का सम्मान नहीं किया.