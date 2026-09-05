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कालका-शिमला टॉय ट्रेन फिर पटरी पर; पर्यटकों में लौटी खुशी, कारोबारियों को राहत, जल्द शुरू होगा पूरा ट्रैक

एक सप्ताह से अधिक समय तक बंद रहने के बाद हिमाचल की मशहूर कालका-शिमला टॉय ट्रेन फिर पटरी पर लौट आई है. भूस्खलन से क्षतिग्रस्त ट्रैक के कारण सेवाएं ठप थीं, लेकिन अब धर्मपुर से शिमला तक संचालन शुरू होने से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं.

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कालका-शिमला टॉय ट्रेन फिर पटरी पर; पर्यटकों में लौटी खुशी, कारोबारियों को राहत, जल्द शुरू होगा पूरा ट्रैक
Kalka Shimla Toy Train: भूस्खलन के बाद फिर शुरू हुई सेवा, पर्यटकों और कारोबारियों को राहत
ANI
शिमला:

हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध कालका-शिमला टॉय ट्रेन मार्ग पर एक बार फिर पर्यटकों की रौनक लौटने लगी है. भारी बारिश और भूस्खलन के कारण बंद पड़ी इस ऐतिहासिक रेल सेवा को गुरुवार से आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया. फिलहाल ट्रेनें धर्मपुर से शिमला के बीच संचालित की जा रही हैं, जबकि कालका से धर्मपुर तक यात्रियों को सड़क मार्ग से जाना पड़ रहा है. इसके बावजूद पर्यटकों में टॉय ट्रेन की सवारी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. वहीं, स्थानीय कारोबारियों और टैक्सी चालकों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि ट्रेन सेवा बंद होने से उनकी रोजी-रोटी पर असर पड़ा था.

भूस्खलन के बाद बंद हुई थी सेवा

कालका-शिमला रेलवे लाइन पर पिछले सप्ताह भारी बारिश के कारण सोलन जिले के परवाणू क्षेत्र में भूस्खलन हुआ था. इससे ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह गई और रेल मार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. सुरक्षा कारणों से रेलवे ने इस यूनेस्को विश्व धरोहर रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन रोक दिया था. इस बंदी के कारण छह यात्री ट्रेन सेवाएं रद्द करनी पड़ी थीं, जिससे यात्रियों के साथ-साथ पर्यटन व्यवसाय पर भी असर पड़ा. कालका-शिमला टॉय ट्रेन देश के सबसे लोकप्रिय पर्वतीय रेल मार्गों में से एक है और हर वर्ष हजारों देशी-विदेशी पर्यटक इस ऐतिहासिक यात्रा का आनंद लेने हिमाचल पहुंचते हैं.

धर्मपुर से शिमला तक शुरू हुआ संचालन

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार रेलवे अधिकारियों ने ट्रैक का निरीक्षण करने और सुरक्षा मानकों को परखने के के बाद धर्मपुर से शिमला के बीच ट्रेन संचालन की अनुमति दे दी. हालांकि कालका से सीधे शिमला जाने वाली सेवाएं अभी भी बंद हैं क्योंकि परवाणू के पास मरम्मत का काम जारी है. रेलवे का कहना है कि क्षतिग्रस्त हिस्से को जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि पूरी रेल सेवा बहाल की जा सके.

पर्यटकों में दिखा उत्साह

दिल्ली से आए पर्यटक सर्वेश यादव ने कहा कि वह लंबे समय से टॉय ट्रेन की यात्रा करना चाहते थे. उन्होंने कहा, ‘हमें सूचना मिली कि धर्मपुर से शिमला तक ट्रेन चल रही है. हम कालका पहुंचे, वहां से बस से धर्मपुर गए और फिर ट्रेन से यात्रा की. यह एक शानदार और रोमांचक अनुभव रहा. यहां के नजारे बेहद खूबसूरत हैं. मैं इसे दस में से दस अंक दूंगा.'

एक अन्य यात्री दीपक ने बताया कि उन्होंने एक महीने पहले टिकट बुक कराया था. उन्होंने कहा कि कालका से सीधे यात्रा न कर पाने की थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन धर्मपुर तक बस की सुविधा आसानी से मिल गई, जिससे यात्रा सुगम रही.

स्थानीय कारोबारियों को मिली राहत

ट्रेन सेवा बंद होने का असर स्थानीय कारोबारियों और टैक्सी चालकों पर भी पड़ा था. स्थानीय टैक्सी ऑपरेटर भानु गौतम ने कहा, ‘यह रेल लाइन करीब सात-आठ दिनों से बंद थी, जिससे हमारा काम पूरी तरह ठप हो गया था. अब ट्रेन दोबारा चलने लगी है तो हमें उम्मीद है कि कारोबार फिर पटरी पर लौटेगा. अगले महीने से विदेशी पर्यटकों का सीजन भी शुरू होने वाला है.' उन्होंने रेलवे से मरम्मत कार्य में तेजी लाने की भी अपील की.

पर्यटन सीजन से पहले पूरी बहाली का लक्ष्य

रेलवे अधिकारी परवाणू क्षेत्र में क्षतिग्रस्त ट्रैक की मरम्मत में जुटे हुए हैं. प्रशासन की कोशिश है कि आगामी पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले कालका से शिमला तक पूरी रेल सेवा बहाल कर दी जाए.

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