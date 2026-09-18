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रूसी महिलाओं के ब्राजील प्रेम का खुला राज, बच्चों को जन्म देने के लिए उठा रहीं भारी-भरकम खर्च

ब्राज़ील में रूसी 'बर्थ टूरिज़्म' (बच्चे को जन्म देने के लिए यात्रा) के बढ़ने के साथ ही, इससे जुड़ी एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है. अक्सर, ब्राजील में हाल ही में आए रूसी प्रवासी बिचौलियों का काम करते हैं और दूसरों को रहने की जगह या मेडिकल सुविधाएं दिलाने में मदद करते हैं.

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रूसी महिलाओं के ब्राजील प्रेम का खुला राज, बच्चों को जन्म देने के लिए उठा रहीं भारी-भरकम खर्च
रूस खुद भी जनसंख्या बढ़ाने के लिए गर्भवती महिलाओं को कई तरह की सुविधाएं देता है, मगर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए महिलाएं ब्राजील को पसंद कर रही हैं.
  • रूस से महिलाएं अपने बच्चों को ब्राजील में जन्म देती हैं, क्योंकि वहां जन्म लेने पर नागरिकता स्वतः मिलती है
  • ब्राजील में जन्मे बच्चों को वैश्विक यात्रा में वीजा की बाधा नहीं होती, जिससे परिवारों को स्वतंत्रता मिलती है
  • ब्राजील सरकार अब रूसी समुदाय पर कड़ी नजर रख रही है और दस्तावेजों की जांच और आव्रजन नियमों को सख्त कर रही है
ब्राजील में जन्म लेने वाले बच्चों के माता-पिता को क्या फायदे मिलते हैं?

रूस से महिलाएं लगातार ब्राजील जा रही हैं. वहां वो अपने बच्चे को जन्म देती हैं. इसके लिए उन्हें भारी-भरकम खर्च भी उठाना पड़ता है. मगर इन सबके बावजूद उनका ब्राजील प्रेम कम नहीं हो रहा है. खास बात ये है कि रूस खुद अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए महिलाओं को गर्भ धारण पर भारी-भरकम रकम देता है. मगर इसके बावजूद ये महिलाएं अपना पैसा लगाकर ब्राजील चली जा रही हैं.

आखिर ब्राजील में क्यों दे रहीं बच्चों को जन्म

यूलिया और दिमित्री (सुरक्षा कारणों से जिनके नाम बदल दिए गए हैं) इस गर्मी में रूस से ब्राज़ील गए ताकि उनका बच्चा वहां पैदा हो सके. यात्रा के समय यूलिया 32 हफ्ते की गर्भवती थीं. यूलिया ने DW को बताया, "बेशक, हमने बॉर्डर कंट्रोल पर यह नहीं बताया कि मैं गर्भवती हूं." उनकी बेटी का जन्म दक्षिणी ब्राज़ील के शहर सैंटोस के एक प्राइवेट क्लिनिक में हुआ. अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों यूलिया और दिमित्री ने ये कदम उठाया? तो जवाब है कि ब्राजील में पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति को ब्राज़ील की नागरिकता का अधिकार अपने आप मिल जाता है. यूलिया और दिमित्री अभी सभी कागज़ी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं.

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दिमित्री ने कहा, "हमने अपना कम से कम एक लक्ष्य तो हासिल कर लिया है. ब्राज़ीलियाई पासपोर्ट के साथ, हमारी बेटी बिना वीजा के दुनिया के लगभग किसी भी देश की यात्रा कर पाएगी. उसे महंगे और ज्यादा समय लेने वाले शेंगेन वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा. हम चाहते हैं कि वह खुद तय कर सके कि वह कहां पढ़ाई करे, काम करे या रहे." उन्होंने बताया कि उनके एक साथी भी अगस्त की शुरुआत में अपनी गर्भवती पत्नी के साथ इन्हीं कारणों से ब्राज़ील गए थे.

यूलिया और दिमित्री ने बताया कि ब्राज़ील में रहने के शुरुआती छह हफ्तों में उन्होंने लगभग €10,000 (लगभग 11 लाख रुपये) खर्च किए, जिसमें उनकी बेटी के इंटेंसिव केयर में इलाज का खर्च भी शामिल था. दिमित्री ने इस यात्रा के लिए बैंक की अपनी नौकरी छोड़ दी थी और उन्हें उम्मीद है कि परिवार के रूस की राजधानी मॉस्को स्थित घर लौटने के बाद उन्हें फिर से नौकरी मिल जाएगी. हालांकि, वे तभी लौटने की योजना बना रहे हैं जब उनकी बेटी के सभी दस्तावेज तैयार हो जाएं और इसमें कई महीने लग सकते हैं. कुछ अन्य रूसी परिवारों ने ब्राज़ील में ही स्थायी रूप से बसने का फैसला किया है.

ब्राजील में फल-फूल रहा कारोबार

ब्राज़ील में रूसियों की मदद करने वाले संगठनों और वकीलों के अनुसार, रूस से आने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, खासकर 2022 में यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले के बाद, जिसके बाद कुछ देशों में रूसी नागरिकों के प्रवेश के लिए वीजा नियम कड़े कर दिए गए थे.
अर्जेंटीना उन मुख्य जगहों में से एक था जहां लोग अपने बच्चों को जन्म दिलाना चाहते थे, क्योंकि वहां नवजात शिशुओं को अपने-आप नागरिकता मिल जाती थी. लेकिन जब अर्जेंटीना ने अपने नियम कड़े कर दिए, तो ब्राज़ील में 'बर्थ टूरिज़्म' (बच्चे को जन्म देने के लिए दूसरे देश जाना) बढ़ गया. जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को अर्जेंटीना की नागरिकता मिले, उन्हें अब कम से कम दो साल तक अर्जेंटीना में रहना होगा. 2025 से, जिनके पास परमानेंट रेज़िडेंस परमिट नहीं है, उनके लिए मुफ्त हेल्थकेयर की सुविधा भी सीमित कर दी गई है.

यूक्रेन से युद्ध के कारण रूस की महिलाएं अपने बच्चों को ब्राजील में जन्म देना ज्यादा सुरक्षित मान रही हैं.

यूक्रेन से युद्ध के कारण रूस की महिलाएं अपने बच्चों को ब्राजील में जन्म देना ज्यादा सुरक्षित मान रही हैं.

रूसी न्यूज आउटलेट RBC के अनुसार, 2023 में 7,000 से ज्यादा रूसियों ने अर्जेंटीना में रेजिडेंस परमिट के लिए आवेदन किया था. 2025 के मध्य तक यह संख्या घटकर लगभग 1,800 रह गई. वहीं, 2024 में रूसियों को लगभग 500 ब्राज़ीलियाई पासपोर्ट जारी किए गए और अगले साल 600 से ज्यादा पासपोर्ट जारी किए गए. नए नागरिकों में आधे से ज्यादा महिलाएं थीं. ब्राज़ील में पैदा हुए बच्चे के माता-पिता रेज़िडेंस परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं और कुछ खास स्थितियों में वे एक साल के अंदर इसे हासिल कर सकते हैं.

याना (नाम बदला हुआ है) और उनके पति ने 2023 में ऐसा करने का फैसला किया.याना ने DW को बताया, "2022 की घटनाओं ने निश्चित रूप से इसमें भूमिका निभाई, लेकिन हमने पहले ही विदेश में बच्चे को जन्म देने के बारे में सोचा हुआ था. रूस में बहुत कुछ हो सकता है. मैं हमेशा से एक दूसरा पासपोर्ट चाहती थी और अपने बच्चे को किसी दूसरे देश में जन्म देना चाहती थी. जब मैं अचानक गर्भवती हुई, तो हमें बस यह तय करना था कि कौन सा देश सही रहेगा."

ब्राजील की भाषा भी सीख रहे

याना ने दक्षिणी राज्य सांता कैटरीना की राजधानी फ्लोरियनोपोलिस के एक सरकारी अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया और परिवार लगभग तीन साल तक ब्राज़ील में रहा. याना ने कहा, "हमारे और हमारे बच्चे के लिए पासपोर्ट बनवाना जरूरी था. मुझे वहां रहना बहुत पसंद आया और मैंने पुर्तगाली भाषा सीखी." उन्होंने यह भी बताया कि वह और उनके पति पिछले कुछ वर्षों से अलग-अलग देशों में "डिजिटल नोमैड" (बिना किसी निश्चित स्थान के रहने वाले) के तौर पर रह रहे हैं.

भले ही वे अब ब्राज़ील में नहीं रहते, लेकिन वे चाहते हैं कि उनके बेटे का अपने जन्म वाले देश से जुड़ाव बना रहे: "हम पुर्तगाली किताबें पढ़ते हैं और ब्राज़ील के बारे में बहुत बातें करते हैं. मैं चाहती हूं कि वह बिना वीजा के यात्रा कर सके और दुनिया के लिए खुला नजरिया रखे."

ब्राज़ील में रूसियों का एक बड़ा समुदाय फ्लोरियानोपोलिस में रहता है और यह समुदाय बढ़ रहा है. स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इस साल के पहले छह महीनों में 119 रूसी महिलाओं ने प्रसव-पूर्व परामर्श का लाभ उठाया. पूरे 2025 में यह संख्या 136 रूसी महिलाओं की थी.

अब धीरे-धीरे बढ़ रही सख्ती

अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर एक वकील ने DW को बताया कि ब्राज़ील ने विदेशी नागरिकों के बच्चे को जन्म देने के मकसद से देश में आने पर न तो स्पष्ट रूप से रोक लगाई है और न ही इसकी अनुमति दी है. अक्सर गर्भवती महिलाएं बॉर्डर कंट्रोल पर ब्राजील आने का कारण नहीं बताती हैं. और एक बार देश में आने के बाद, उनके इमिग्रेशन स्टेटस (आप्रवासन स्थिति) की परवाह किए बिना उन्हें मुफ्त सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल जाता है.

ब्राज़ील में रूसी 'बर्थ टूरिज़्म' (बच्चे को जन्म देने के लिए यात्रा) के बढ़ने के साथ ही, इससे जुड़ी एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है. अक्सर, ब्राजील में हाल ही में आए रूसी प्रवासी बिचौलियों का काम करते हैं और दूसरों को रहने की जगह या मेडिकल सुविधाएं दिलाने में मदद करते हैं. वे मुश्किल प्रशासनिक प्रक्रियाओं या भाषा से जुड़ी दिक्कतों में भी मदद करते हैं. सुविधा के स्तर के आधार पर, इसका खर्च हजारों डॉलर तक हो सकता है.

हालांकि, ऐसी सेवाएं देने वाले लोग, वकील और वॉलंटियर बताते हैं कि ब्राजील के अधिकारी अब ज्यादा सख्ती बरत रहे हैं, खासकर उन शहरों में जहां रूसी समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि फ्लोरियानोपोलिस. उनका कहना है कि अधिकारी पहले के मुकाबले अब ज्यादा दस्तावेज मांग रहे हैं. एक वकील ने बताया, "पुलिस इस बात की बारीकी से जांच कर रही है कि लोग सच में उसी पते पर रहते हैं या नहीं, जो उन्होंने बताया है." उन्होंने समझाया कि पहले लोग जल्दी रेजिडेंस परमिट पाने की उम्मीद में गलत पते दे देते थे.

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