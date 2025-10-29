JNU छात्रसंघ चुनाव:लेफ्ट बनाम ABVP, 4 नवंबर को मतदान, अध्यक्ष पद पर 34 दावेदार

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान 4 नवंबर को होगा. इस बार अध्यक्ष पद के लिए कुल 34 उम्मीदवार मैदान में हैं. चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कैंपस में माहौल गर्म है. लेफ्ट दलों ने इस चुनाव में महागठबंधन बनाया है जिसमें AISA, SFI और DSF शामिल हैं, जबकि AISF बाहर है. गठबंधन ने AISA की अदिति को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है. उपाध्यक्ष पद के लिए SFI से के. गोपिका, महासचिव के लिए DSF से सुनील और संयुक्त सचिव पद के लिए AISA से दानिश अली को उतारा गया है.



दूसरी ओर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. अध्यक्ष पद के लिए विकास पटेल, उपाध्यक्ष के लिए तान्या कुमारी, महासचिव के लिए राजेश्वर कांत दुबे और संयुक्त सचिव पद के लिए अनुज दमारा को टिकट मिला है.





इस बीच, जेएनयू डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर (DSW) ने नोटिफिकेशन जारी कर स्पष्ट किया है कि आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकते. यह नियम पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है. चुनाव को लेकर कैंपस में बहस तेज है. लेफ्ट गठबंधन सार्वजनिक परिवहन और छात्र अधिकारों पर जोर दे रहा है, जबकि ABVP राष्ट्रीय मुद्दों और विकास के एजेंडे को आगे रख रही है. मतदान के तुरंत बाद मतगणना की शुरुआत हो जाएगी.