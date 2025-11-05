JNU छात्र संघ चुनाव: शुरुआती रुझानों में चारों पदों पर लेफ्ट आगे, जानें ABVP पैनल का हाल

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ (JNUSU) चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान के बाद से मतों की गिनती जारी है. चुनाव समिति के मुताबिक, पूरे नतीजे गुरुवार को घोषित होने की संभावना है. हालांकि बुधवार रात तक शुरुआती रुझानों में चारों पदों पर लेफ्ट पैनल ने बढ़त बना ली है. पिछले साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने संयुक्त सचिव पद जीतकर एक दशक से चली आ रही हार का सिलसिला तोड़ा था.

9 हजार छात्रों में से 67% ने डाले वोट

इस बार जेएनयू छात्र संघ के चुनावों में करीब 9 हजार वोटर थे. इनमें से लगभग 67 फीसदी छात्रों ने वोट डाले हैं. खबर लिखे जाने तक 1029 वोट गिने जा चुके थे, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव समेत सभी चार प्रमुख पदों पर वामपंथी पैनल (लेफ्ट यूनिटी) आगे चल रहा है.

किस पद पर कौन आगे?

प्रेसिडेंटः 1029 वोटों की गिनती में प्रेसिडेंट पद पर अदिति मिश्रा (LU) 399 वोटों के साथ आगे हैं. उनके बाद विजया (PSA) को 280 और विकास पटेल (ABVP) को 258 वोट मिले हैं.

1029 वोटों की गिनती में प्रेसिडेंट पद पर अदिति मिश्रा (LU) 399 वोटों के साथ आगे हैं. उनके बाद विजया (PSA) को 280 और विकास पटेल (ABVP) को 258 वोट मिले हैं. वाइस प्रेसिडेंटः इस पद पर गोपिका (LU) 597 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि तान्या कुमारी (ABVP) को 316 और शानवाज (NSUI) को 88 वोट मिले हैं.

इस पद पर गोपिका (LU) 597 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि तान्या कुमारी (ABVP) को 316 और शानवाज (NSUI) को 88 वोट मिले हैं. जनरल सेक्रेटरीः इस पद पर कांटे की टक्कर है. सुनील यादव (LU) 380 वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि राजेश्वर कांत दुबे (ABVP) 371 वोट लेकर थोड़े ही पीछे हैं. तीसरे नंबर पर शुआब (BAPSA) को 176 वोट मिले हैं.

इस पद पर कांटे की टक्कर है. सुनील यादव (LU) 380 वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि राजेश्वर कांत दुबे (ABVP) 371 वोट लेकर थोड़े ही पीछे हैं. तीसरे नंबर पर शुआब (BAPSA) को 176 वोट मिले हैं. जॉइंट सेक्रेटरीः इस पद पर दानिश अली (LU) 487 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि अनुज (ABVP) 307 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं. तीसरे स्थान पर रवि राज (CRJD) को 113 वोट मिले हैं.

लेफ्ट बनाम ABVP का वैचारिक टकराव

जेएनयू छात्र संघ के चुनाव को वैचारिक संघर्ष का प्रतीक माना जाता रहा है. इस बार भी मुख्य मुकाबला लेफ्ट यूनिटी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के बीच है. वामपंथी गठबंधन में अखिल भारतीय छात्र संघ (आइसा), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन (डीएसएफ) शामिल हैं.