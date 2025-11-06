JNUSU Result: JNU छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट की बड़ी जीत, चारों सीटों पर 'लाल सलाम'

- JNU छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट यूनाइटेड ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की.
- अध्यक्ष पद पर अदिति मिश्रा को 1937 वोट मिले जबकि उपाध्यक्ष पद पर के गोपिका को 3101 मत प्राप्त हुए.
- महासचिव पद पर सुनील यादव को 2002 वोट मिले और संयुक्त सचिव पद पर दानिश अली ने 2083 मत हासिल किए.
JNUSU Election 2025 Result: देश की राजधानी दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्रसंघ चुनाव में फिर से 'लाल सलाम' छा गया है. JNU छात्रसंघ चुनाव 2025 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और महासचिव चारों सीटों पर लेफ्ट यूनाइटेड ने कब्जा जमाया है. अध्यक्ष पद पर अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष पद पर के गोपिका, महासचिव पद पर सुनील यादव तो संयुक्त सचिव पद पर दानिश अली ने जीत हासिल की है. ये चारों लेफ्ट यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं. सभी चारों सीटों पर दूसरे नंबर पर ABVP के उम्मीदवार रहे.
JNU अध्यक्ष पद पर लेफ्ट की अदिति मिश्रा को मिली जीत
जेएनयू छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर लेफ्ट की अदिति मिश्रा को जीत मिली है. अध्यक्ष पद पर अदिति के सामने ABVP से विकास पटेल सामने थे. जेएनयू छात्रसंघ चुनाव में सभी वोटों की गिनती के बाद अध्यक्ष पद अदिति मिश्रा को सबसे ज्यादा 1937 वोट मिले. अदिति मिश्रा ने ABVP के विकास पटेल को 449 वोटों के अंतर से हराया.
JNU उपाध्यक्ष पद पर लेफ्ट की गोपिका का कब्जा
वहीं जेएनयू छात्रसंघ चुनाव के उपाध्यक्ष पद पर लेफ्ट की के गोपिका ने जीत हासिल की है. के गोपिका को 3101 मत मिले. यहां ABVP की तान्या कुमारी दूसरे नंबर पर रहीं.
JNU महासचिव पद पर सुनील यादव की जीत
जेएनयू छात्रसंघ चुनाव में महासचिव पद पर लेफ्ट के सुनील यादव को जीत मिली. यहां अभाविप की राजेश्वत कांत दुबे दूसरे नंबर रहे.
JNU संयुक्त सचिव पद पर लेफ्ट के दानिश अली को मिली जीत
वहीं जेएनयू छात्रसंघ चुनाव में संयुक्त सचिव पद पर लेफ्ट के दानिश अली को जीत मिली है. संयुक्त सचिव पद के लिए दानिश की टक्कर ABVP के अनुज दमारा से थी.
बता दें कि JNU छात्रसंघ चुनाव में EVM मशीन से वोटिंग नहीं होती है, बल्कि बैलेट पेपर से होती है. ऐसे में वोटों की गिनती में समय लग रहा है.
