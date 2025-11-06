बनारस में जन्म, बीएचयू से पढ़ाई... जानें कौन है JNU छात्रसंघ अध्यक्ष की रेस में आगे चल रहीं अदिति मिश्रा

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव के चार पदों पर हुए चुनाव में मतगणना चल रही है. इसमें अध्यक्ष समेत तीन पदों पर लेफ्ट के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं. जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) महासचिव पद पर आगे चल रहा है. लेफ्ट पार्टी की ओर से अध्यक्ष पद उम्मीदवार अदिति मिश्रा हैं, जो यूपी से ताल्लुक रखती हैं. जेएनयू में अब तक 5490 वोटों की गणना हो चुकी है. लेफ्ट संगठन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर आगे चल रहा है. जबकि एबीवीपी महासचिव पद पर आगे है.

जेएनयू अध्यक्ष बनना तय

अदिति मिश्रा वाम दल की ओर से जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय छात्रसंघ का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है. अदिति मिश्रा वाराणसी जिले से हैं. अदिति ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन कार्यकर्ता के तौर पर लेफ्ट यूनिटी पैनल से जेएनयू चुनाव में अध्यक्ष पद पर मैदान में हैं.

बीएचयू से स्नातक

अदिति मिश्रा ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक किया. अब वो JNU के School of international studies के सेंटर फॉर कंपरैटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी में PHD कर रही हैं.अदिति के तौर पर कैंपस में छात्रों के बीच इनकी लोकप्रियता देखकर वामदलों ने इनको अध्यक्ष पद पर साझा उम्मीदवार बनाया है..वाम दल में AISA, SFI और DSF शामिल है. अदिति मिश्रा AISA छात्र संगठन में कई सालों से काम कर रही हैं.

बनारस से स्कूली पढ़ाई के बाद उन्होंने जेएनयू दिल्ली का रुख किया. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में सितंबर 2017 में विरोध प्रदर्शन के दौरान अदिति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महिला हॉस्टल की कर्फ्यू टाइमिंग को लेकर हो रहे भेदभाव का विरोध किया. वर्ष पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में 2018 में अदिति ने वाइस चांसलर ऑफिस का घेराव में हिस्सा लिया था.वर्ष 2019 में जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने तमाम पाठ्यक्रमों में ट्यूशन फीस बढ़ा दी तो बड़ा आंदोलन हुआ.

लैंगिक भेदभाव के खिलाफ मुखर

अदिति अभी जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लैंगिक हिंसा विषय पर पीएचडी कर रही हैं. पीएचडी की सेकेंड ईयर छात्रा अदिति मिश्रा को जेएनयू में आंतरिक शिकायत कमेटी में चुना गया और जेएनयू छात्र संघ की शाखा के प्रति इसे जवाबदेह और जिम्मेदार बनाया. खासकर यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों को उन्होंने जोर-शोर से उठाया. पहले इस कमेटी में तीन सीटों में एक सीट पुरुष के लिए आरक्षित थी. लेकिन अब इसमें लैंगिक भेदभाव खत्म कर दिया गया है.

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव मतगणना (JNU Election Results 2025)

अध्यक्ष (JNU President)

अदिति (लेफ्ट)-1643

विकास (ABVP)-1344

विजया (PSA)-1081

उपाध्यक्ष (Vice President)

गोपिका (LF)-2592

तान्या (ABVP)-1615

महासचिव

राजेश्वर (ABVP)-1726

सुनील (Left)-1704

संयुक्त सचिव

दानिश (Left)-1777

अनुज (ABVP)-1684

(नोट -अंतिम परिणाम बाकी...ः