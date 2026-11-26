झारखंड के गुमला जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां दो सगे भाइयों पर अपनी-अपनी पत्नियों की हत्या करने और सबूत मिटाने के लिए शवों को जंगल में दफना देने का आरोप लगा है. घटना के खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.

हत्या के बाद रची गई गुमशुदगी की कहानी

पुलिस के अनुसार आरोपी शिव शंकर साहू और उसका भाई नवीन साहू शमशेरा क्षेत्र में रहते हैं. आरोप है कि दोनों भाइयों ने सोमवार को अपनी पत्नियों की हत्या कर दी. इसके बाद उन्होंने शवों को छिपाने के लिए एक एंबुलेंस का इस्तेमाल किया और उन्हें सिमडेगा जिले के बीरू जंगल में ले जाकर दफना दिया. हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने खुद को बचाने के लिए एक नई कहानी गढ़ी. उन्होंने थाने पहुंचकर अपनी पत्नियों के लापता होने की शिकायत दर्ज करा दी ताकि किसी को उन पर शक न हो.

पूछताछ में खुला पूरा राज

पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो आरोपियों के बयानों में कई जगह शक हुआ. इसके बाद लगातार पूछताछ और जुटाए गए सुरागों के आधार पर पुलिस को शक गहरा गया. इसके बाद दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें पूरे मामले का खुलासा हो गया. सूचना मिलने पर गुमला और सिमडेगा पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की. बुधवार शाम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आरोपियों की निशानदेही पर बीरू जंगल में खुदाई कर दोनों महिलाओं के शव बरामद किए गए.

मृतकों की पहचान और पुलिस कार्रवाई

मृत महिलाओं की पहचान 28 वर्षीय मिनी प्रिया और 20 वर्षीय राधिका कुमारी के रूप में हुई है. दोनों गुमला के विंध्याचल नगर नदी टोली की रहने वाली थीं. गुमला के पुलिस अधीक्षक हरिस बिन जामा ने बताया कि दोनों आरोपियों को हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपी शिव शंकर साहू की एंबुलेंस भी जब्त कर ली है. जांच में सामने आया है कि शवों को जंगल तक ले जाने के लिए इसी वाहन का इस्तेमाल किया गया था.

विवाद के बाद हुआ दोहरा हत्याकांड?

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों महिलाओं के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि शनिवार को दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हुआ था, लेकिन महज दो दिन बाद यह दर्दनाक घटना सामने आ गई.

हालांकि पुलिस का कहना है कि हत्या की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, आरोपियों से पूछताछ, मोबाइल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी. फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.

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