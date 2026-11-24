झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित होगा. इस सत्र में राज्य की राजनीति से जुड़े दो अहम मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहेंगे. पहला मुद्दा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम यानी MMDR से जुड़ा है, जबकि दूसरा मुद्दा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का है. इन दोनों विषयों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी मुकाबला तेज हो गया है.

खनिज संपदा और राजस्व के अधिकार पर होगी बहस

राज्य सरकार का दावा है कि MMDR में किए गए संशोधनों का असर झारखंड के आर्थिक हितों पर पड़ सकता है. सरकार का मानना है कि खनिज संपदा से मिलने वाले राजस्व और खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा. इसी वजह से सरकार इस मुद्दे को राज्य के अधिकारों और वित्तीय हितों से जोड़कर विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी में है. सरकार ने खनिजों पर सेस यानी उपकर की वसूली जारी रखने का फैसला भी किया है. माना जा रहा है कि विशेष सत्र के दौरान इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो सकती है.

हेमंत सरकार ने बनाई रणनीति

विशेष सत्र से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों और विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक कर सदन की रणनीति पर चर्चा की. वहीं कांग्रेस ने भी अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक कर सत्र की तैयारी को अंतिम रूप दिया.

बैठक में MMDR संशोधन और SIR के मुद्दे पर सरकार का पक्ष मजबूती से रखने, विपक्ष के सवालों का जवाब देने और केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई. सहयोगी दलों ने भी सदन में एकजुट रहने का संदेश दिया है.

बीजेपी ने उठाए विशेष सत्र पर सवाल

दूसरी ओर बीजेपी ने इस विशेष सत्र की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं. बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार MMDR और SIR के मुद्दों को राजनीतिक रंग देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. बीजेपी का कहना है कि यह पूरा मामला एक राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा है और सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है.

सदन में टकराव तय

MMDR के जरिए खनिज संपदा और राजस्व पर अधिकार का सवाल तथा SIR के जरिए मतदाता सूची की पारदर्शिता का मुद्दा विशेष सत्र की सबसे बड़ी चर्चा बनने जा रहे हैं. सत्ता पक्ष इन मुद्दों पर केंद्र को घेरने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष सरकार की नीयत और विशेष सत्र की जरूरत पर सवाल उठा रहा है. ऐसे में 25 और 26 नवंबर को झारखंड विधानसभा में तीखी बहस, हंगामे और सियासी टकराव के पूरे आसार हैं.

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