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झारखंड में थम नहीं रहा छात्र आक्रोश! CM आवास घेराव के दौरान पुलिस और ABVP कार्यकर्ताओं में झड़प

14वीं JPSC PT परीक्षा में कथित धांधली को लेकर पिछले कई दिनों से रांची में छात्र आंदोलन कर रहे हैं. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी बड़ी तादाद में अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं.

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झारखंड में थम नहीं रहा छात्र आक्रोश! CM आवास घेराव के दौरान पुलिस और ABVP कार्यकर्ताओं में झड़प
झारखंड के रांची में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है. (Photo: PTI)
रांची:

14वीं JPSC PT परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ झारखंड में छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. इसी कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले. प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान पुलिस और ABVP कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई. ABVP के छात्र 14वीं JPSC PT परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच और परीक्षा को लेकर अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे. पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच कई बार तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की देखने को मिली. पुलिस ने बैरिकेडिंग कर छात्रों को रोकने का प्रयास किया, जबकि प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने की मांग पर अड़े रहे.

ABVP का कहना है कि 14वीं JPSC PT परीक्षा में सामने आए कथित गड़बड़ी के आरोपों की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. संगठन ने परीक्षा की पारदर्शिता पर उठ रहे सवालों का स्पष्ट जवाब देने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

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कई दिनों से चल रहा प्रोटेस्ट!

14वीं JPSC PT परीक्षा में कथित धांधली को लेकर पिछले कई दिनों से रांची में छात्र आंदोलन कर रहे हैं. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी बड़ी तादाद में अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं. छात्रों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर हो रहे विरोध के बीच झारखंड सरकार ने NSUI, ACS और JCM के डेलिगेशन के साथ बातचीत की. एग्जाम पेपर लीक पर बातचीत के नए दौर के बाद झारखंड के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि विरोध कर रहे उम्मीदवारों की मांगें जायज हैं.

झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में सुधार के लिए सुझाव मांगने के लिए एक ईमेल आईडी (jpsc.jssc.feedback@gmail.com) जारी की है.

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