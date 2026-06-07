झारखंड राज्यसभा चुनाव: जेएमएम-कांग्रेस में उम्मीदवारों पर सहमति बनी, लेकिन 'तीसरा' कर सकता है खेल

Jharkhand Election 2026: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस और जेएमएम में बात बन गई है. कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, सीएम हेमंत सोरेन गठबंधन के तहत एक सीट देने पर राजी हो गए हैं. पहले जेएमएम दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने के संकेत दे रही थी. उम्मीदवारों पर तो सहमति बन गई है, लेकिन कांग्रेस के सामने दूसरी सीट जीतने की चुनौती बन गई है.

कैसे बनी कांग्रेस-जेएमएम में सहमति

झारखंड राज्यसभा चुनाव के लिए नियुक्त कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने रविवार सुबह हेमंत सोरेन से मुलाकात की. शनिवार को भी एक दौर की बैठक हुई थी. सूत्रों के मुताबिक सोरेन की शिकायत थी कि कांग्रेस ने बिना बातचीत के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया. हालांकि, कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने सोरेन को गठबंधन धर्म का हवाला दिया, जिसके बाद बात बनी. हेमंत सोरेन ने रविवार शाम इंडिया गठबंधन के सभी विधायकों को रात्रिभोज पर आमंत्रित किया है.

कांग्रेस-जेएमएम के कैंडिडेट कौन

कांग्रेस ने राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा और जेएमएम ने झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री रहे बैजनाथ राम को उम्मीदवार बनाया है. झारखंड में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 28 विधायकों की जरूरत है. इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक हैं. जेएमएम के पास 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4, सीपीआई एमएल के 2 विधायक हैं. इस लिहाज से दोनों सीटों के लिए इंडिया गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या है.

तीसरा कौन और कैसे करेगा खेल?

अभी तक झारखंड में तीसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरा है. यदि बीजेपी ने उम्मीदवार खड़ा किया तो कांग्रेस के लिए चुनौती खड़ी हो जाएगी. बीजेपी नेता गौरव वल्लभ, उद्योगपति परिमल नाथवानी और वाईएसआर कांग्रेस के नेता विजय साई रेड्डी ने भी नामांकन का पर्चा खरीदा है. एनडीए के पास 24 विधायक हैं. 81 सदस्यों की झारखंड विधानसभा में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष जयराम महतो भी विधायक हैं, जो सीधे तौर पर किसी गठबंधन में शामिल नहीं हैं. परिमल नाथवानी ने शनिवार शाम हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की थी. ऐसे में झारखंड में राज्यसभा का चुनाव रोचक बना हुआ है.

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