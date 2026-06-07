अमेरिका में म्यूजिक फेस्टिवल में गोलीबारी, 10 से ज्यादा घायल; इजरायल में भी 5 को मारी गोली, 1 की मौत

अमेरिका और इजरायल में कुछ लोगों ने गोलीबारी की है. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, शनिवार शाम (स्थानीय समय) को ओहियो के टोलेडो में एक लोकप्रिय म्यूजिक फेस्टिवल के पास गोलीबारी में कम से कम 12 लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है. एबीसी न्यूज़ के अनुसार, यह घटना 6 जून को शाम लगभग 5:30 बजे (स्थानीय समय) ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के पास हुई. ये एक वार्षिक कार्यक्रम है. इस फेस्टिवल में लाइव संगीत का आयोजन होता है.

टोलेडो पुलिस ने बताई पूरी बात

टोलेडो पुलिस ने X पर एक पोस्ट में कहा, "लगभग 5:37 बजे, टोलेडो पुलिस अधिकारियों को ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के पास डेलावेयर एवेन्यू और ग्लेनवुड एवेन्यू के क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिली. मौके पर पहुंचने पर, अधिकारियों ने कई घायलों को पाया. कई घायलों को इलाज के लिए पास के चिकित्सा केंद्रों में ले जाया गया है. टोलेडो पुलिस विभाग संदिग्ध या संदिग्धों की तलाश कर रहा है."

टोलेडो के उप पुलिस प्रमुख जो हेफरनन के अनुसार, गोलीबारी में कम से कम दो व्यक्ति शामिल थे जो एक-दूसरे पर गोली चला रहे थे. स्थानीय मीडिया के अनुसार, हेफरनन ने देर रात प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों से कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि कम से कम दो हमलावर थे. मुझे लगता है कि वे शायद एक-दूसरे पर गोली चला रहे थे." पीड़ितों की आयु 14 से 61 वर्ष के बीच है, जिनमें से अधिकांश घायल 20 वर्ष की आयु के आसपास हैं. दो व्यक्ति पास के चिकित्सा केंद्रों में गंभीर हालत में हैं, जबकि अन्य को जानलेवा चोटें नहीं आई हैं.

अचानक हुई हिंसा के कारण सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों ने एग्नेस रेनॉल्ड्स जैक्सन आर्बोरेटम में गोलियों की ताबड़तोड़ आवाज़ के बीच अफरा-तफरी का माहौल बताया. ओहियो के गवर्नर माइक डेवाइन ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया.

इजरायल में सबमशीन से किया हमला

वहीं रविवार को मध्य इजरायल के दक्षिण शेरोन इलाके में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम छह अन्य घायल हो गए. इजरायली सुरक्षा बलों ने घटनास्थल पर ही एक हमलावर को मार गिराया. पीछा करने के बाद उन्होंने दूसरे संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया. इजरायली पुलिस, इजरायली सेना और मैगन डेविड अदोम (एमडीए) के अनुसार, दोनों संदिग्धों की पहचान तैयिबे के अरब इजरायली निवासियों के रूप में हुई है.

यह हमला वेस्ट बैंक सुरक्षा घेरे के पास तीन अलग-अलग स्थानों पर एक अस्थायी "कार्लो" सबमशीन गन का उपयोग करके किया गया था. इजरायली सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने स्थिति का आकलन किया और हमले के बाद आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए. इजरायल सेना ने एक बयान में कहा, "चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, मेजर जनरल एयाल जमीर, वर्तमान में गाजा पट्टी के दौरे के दौरान सेंट्रल कमांड के कमांडर, मेजर जनरल एवी ब्लुथ, दक्षिणी कमांड के कमांडर, मेजर जनरल यानिव असोर और गाजा डिवीजन के कमांडर, ब्रिगेडियर जनरल लिरोन बेटिटो के साथ टेलीफोन पर स्थिति का आकलन कर रहे हैं." एमडीए ने बताया कि लगभग 35 वर्षीय एक व्यक्ति को घटनास्थल पर ही गोली लगने से मृत घोषित कर दिया गया, और पांच अन्य लोगों को मीर और बीलिंसन अस्पतालों में ले जाया गया, जिनमें से दो की हालत गंभीर और तीन की हालत मध्यम है.

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