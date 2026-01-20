विज्ञापन
VIDEO: धनबाद की 8-लेन सड़क बनी 'डेथ ट्रैक': बाइकर्स ने खतरनाक स्टंट से 3 घंटे तक मचाया उत्पात

धनबाद की सड़कें पहले ही जाम, खराब रखरखाव और एक्सीडेंट्स के लिए बदनाम मानी जाती हैं. पुलिस लगातार मुहिम चला रही है, लेकिन ये बाइकर्स स्टंट्स से उनको चुनौती दे रहे हैं.

VIDEO: धनबाद की 8-लेन सड़क बनी 'डेथ ट्रैक': बाइकर्स ने खतरनाक स्टंट से 3 घंटे तक मचाया उत्पात
झारखंड में बाइकर्स का उत्पात.
  • धनबाद की सबसे चौड़ी आठ-लेन सड़क पर बाइकर्स गैंग ने तीन घंटे तक खतरनाक स्टंट्स कर ट्रैफिक पूरी तरह ठप कर दिया
  • बाइकर्स ने सरेआम व्हीली और स्टॉपी जैसे स्टंट्स करते हुए सड़क पर जानलेवा खेल दिखाया
  • पुलिस मौके पर मौजूद नहीं थी और लोग डर की वजह से रास्ता बदलने पर मजबूर हो गए
धनबाद:

बाइकर्स की स्टंटबाजी अक्सर सड़कों पर देखने को मलती है. वह अपनी गड़गड़ाती हुई आवाज वाली बाइक से साथ ऐसे करतब दिखाते हैं कि वहां मौजूद लोगों की सासें थम जाएं. ये बाइकर्स लोगों को बहुत ही आसानी से आकर्षित कर लेते हैं. जिसके बाद सड़क पर लोगों का हुजूम उनकी शानदार बाइक और उसके स्टंट देखने के लिए उमड़ पड़ता है. झारखंड के धनबाद में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला.

सड़क पर बाइकर्स गैंग का आतंक

धनबाद की सबसे चौड़ी 8-लेन सड़क (कतरास लिंक) पर दर्जनों बाइकर्स गैंग ने करीब 3 घंटे तक जमकर उत्पात मचाया. स्टंट्स की वजह से ट्रैफिक पूरी तरह ठप रहा. बाइकर्स सरेआम 'व्हीली' और 'स्टॉपी' जैसे खतरनाक स्टंट्स कर रहे थे. हैरान करने वाली बात यह थी कि बाइक के पीछे बैठी युवतियां भी बिना किसी डर के इस जानलेवा खेल का हिस्सा बनी रहीं. बड़ी संख्या में लोग उनके देखने सड़क किनारे जुटे थे.

हवा में बाइक लहराते बाइकर्स

घंटों चले इस उपद्रव के दौरान मौके पर पुलिस नदारद रही. लोग डर के मारे रास्ता बदलते दिखे. य नजारा था धनबाद शहर की सबसे चौड़ी 8-लेन सड़क का. यहां खुलेआम मौत का तांडव चल रहा था. कतरास से जोड़ने वाले इस हाईवे पर दर्जनों बाइकर्स गैंग ने रफ्तार और स्टंट्स का ऐसा खतरनाक खेल खेला कि ट्रैफिक घंटों ठप हो गया. इन बाइकर्स को जैसे अपनी जान की रत्ती भर फिक्र नहीं थी, तभी तो हवा में एक पहिया उठाकर सड़क पर रफ्तार में बाइक दौड़ा रहे थे. 

तमाशा देखते रहे लोग, वीडियो हुआ वायरल

लोग साइड में खड़े होकर इन बाइकर्स का वीडियो बनाते रहे, लेकिन उनको रोकने की किसी की हिम्मत नही पड़ी. लेकिन वहां से गुजने वाले वाहनों ने डर की वजह से अपना रास्ता जरूर बदल लिया. प्रशासन की आंखें तब खुलीं जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. अब पुलिस इन बाइकर्स की तलाश में जुटी है.

धनबाद की सड़कें पहले ही जाम, खराब रखरखाव और एक्सीडेंट्स के लिए बदनाम मानी जाती हैं. पुलिस लगातार मुहिम चला रही है, लेकिन ये बाइकर्स स्टंट्स से उनको चुनौती दे रहे हैं. पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

