Jharkhand Second Phase Voting: झारखंड में अंतिम चरण की वोटिंग जारी, लोगों में उत्साह, PM मोदी की अपील-बढ़-चढ़कर वोट करें

झारखंड में बुधवार को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान (Jharkhand Assembly Election 2024 Second Phase Voting) है. कुल 81 विधानसभा सीटों में से आज 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है. इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और विपक्ष के नेता और बीजेपी उम्मीदवार अमर कुमार बाउरी समेत 528 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला होना है. झारखंड में पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को हुई थी. राज्य में एक तरफ बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए है तो वहीं दूसरी तरफ उसके सामने विपक्ष का इंडिया गठबंधन है.

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में अंतिम चरण के लिए वोटिंग की अपील की है. उन्होंने कहा, "झारखंड में आज लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा और आखिरी चरण है. सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वे इसमें बढ़-चढ़कर भागीदारी करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं. इस अवसर पर पहली बार वोट डालने जा रहे अपने सभी युवा साथियों का मैं विशेष अभिनंदन करता हूं. आपका एक-एक मत राज्य की ताकत है.

झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण के लिए वोटिंग सुबह से जारी है. दुमका के एक मतदान केंद्र पर JMM सांसद नलिन सोरेन ने वोट डाला.उन्होंने कहा कि आज से नहीं पहले से ही हम सबसे पहले वोट करने पहुंचते हैं. जनता ने विकास के मुद्दे पर वोट डालना शुरू किया है. हमारी सरकार है और रहेगी. JMM की सोच इस क्षेत्र के विकास की है

धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी राज सिन्हा ने कहा कि वर्तमान में वोटिंग के समय जो रुझान देखने को मिल रहा है और जिस तरह से जनता वोट देने के लिए उमड़ पड़ी है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है.

झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटर्स में खूब उत्साह देखा जा रहा है. वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए लोग दुमका में एक मतदान केंद्र के बाहर लंबी कतार में खड़े हैं.



#WATCH | #JharkhandElection2024 | People queue up outside a polling booth in Dumka as they await their turn to cast vote for the second and final phase of the state assembly elections. pic.twitter.com/JVN7PD1sDe