लव-कुश पर जोर, सवर्णों को साधा, ईबीसी को भी दिल खोलकर टिकट, जेडीयू कैंडिडेट लिस्ट की सोशल इंजीनियरिंग समझिए

बिहार चुनाव के लिए जेडीयू की लिस्ट का विश्लेषण
- जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी 101 कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर दिया है
- बिहार चुनाव में जेडीयू और बीजेपी 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है
- जेडीयू ने इस बार कुल 4 मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, लव-कुश समीकरण पर पार्टी का खास ध्यान
पटना:
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने अपने हिस्से की सभी 101 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए हैं. पार्टी ने पहली लिस्ट में 57 कैंडिडेट को मैदान में उतारा था जबकि दूसरी लिस्ट में 44 कैंडिडेट को टिकट दिया है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी ने इस बार भी अपने भरोसेमंद वोट बैंक पर ही दांव लगाया है. पार्टी ने कुर्मी-कुशवाहा कैंडिडेट को जमकर टिकट दिए हैं. इसके अलावा सवर्णों को भी पार्टी ने जमकर टिकट दिया है. पार्टी ने कुल 22 सवर्ण कैंडिडेट को मैदान में उतारा है. इसमें 10 सीटों पर राजपूत, 9 सीटों पर भूमिहार, 2 सीटों पर ब्राह्मण और एक सीट पर कायस्थ कैंडिडेट को टिकट दिया गया है. आइए जानते हैं बिहार चुनाव के लिए नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग.
जानिए किस जाति के कितने कैंडिडेट को टिकट
धानुक -8
मल्लाह -3
गंगौता -2
कामत -2
चंद्रवंशी -2
तेली -2
कलवार -2
हलुवाई -1
कानू -1
अग्रहरि -1
सुदी -1
गोश्वामी -1
कुशवाहा -13
कुर्मी -12
यादव 8
मुसहर / मांझी -5
रविदास- 5
पासी -2
पासवान- 1
धोबी -1
सरदार / बांसफोर -1
खरवार -1
राजपूत -10
भूमिहार -9
ब्राह्मण -2
कायस्थ -1
