लव-कुश पर जोर, सवर्णों को साधा, ईबीसी को भी दिल खोलकर टिकट, जेडीयू कैंडिडेट लिस्ट की सोशल इंजीनियरिंग समझिए

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने अपने हिस्से की सभी 101 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए हैं. पार्टी ने पहली लिस्ट में 57 कैंडिडेट को मैदान में उतारा था जबकि दूसरी लिस्ट में 44 कैंडिडेट को टिकट दिया है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी ने इस बार भी अपने भरोसेमंद वोट बैंक पर ही दांव लगाया है. पार्टी ने कुर्मी-कुशवाहा कैंडिडेट को जमकर टिकट दिए हैं. इसके अलावा सवर्णों को भी पार्टी ने जमकर टिकट दिया है. पार्टी ने कुल 22 सवर्ण कैंडिडेट को मैदान में उतारा है. इसमें 10 सीटों पर राजपूत, 9 सीटों पर भूमिहार, 2 सीटों पर ब्राह्मण और एक सीट पर कायस्थ कैंडिडेट को टिकट दिया गया है. आइए जानते हैं बिहार चुनाव के लिए नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग.

जानिए किस जाति के कितने कैंडिडेट को टिकट