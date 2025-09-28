विज्ञापन
विशेष लिंक

Ind vs PaK: बुमराह ने कराई हारिस रऊफ की 'लैंडिंग'... वायरल हुआ सेलिब्रेशन का ये स्टाइल, VIDEO

जसप्रीत बुमराह ने रऊफ को आउट कर उनकी फ्लाइड को लैंड कराने का सेलिब्रेशन कर मजमा लूट लिया. बुमराह के सेलिब्रेशन का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

Read Time: 2 mins
Share
Ind vs PaK: बुमराह ने कराई हारिस रऊफ की 'लैंडिंग'... वायरल हुआ सेलिब्रेशन का ये स्टाइल, VIDEO
रऊफ को आउट करने के बाद बुमराह का सेलिब्रेशन.
  • एशिया कप फाइनल में भारत ने पहले बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान को 146 रनों पर रोक दिया है.
  • मैच में जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के हारिस रऊफ को आउट कर खास सेलिब्रेशन किया, जो वायरल हो रहा है.
  • पिछले मैच में रऊफ ने विवादित इशारे किए थे, बुमराह का सेलिब्रेशन उसी का जवाब माना जा रहा है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Ind vs Pak Aisa Cup Final 2025: मुकाबला भारत-पाकिस्तान का हो तो रोमांच चरम पर होता ही है. रविवार को दुबई में खेल गए मैच की धमक पूरे भारत-पाकिस्तान में देखी जा रही है. इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीत तक पहले बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान को 146 रनों पर ढेर कर दिया. भारतीय स्पिन तिकड़ी के साथ-साथ इस मुकाबले में पेसर जसप्रीत बुमराह का जलवा भी देखने को मिला. बुमराह ने दो विकट चटकाए. बुमराह ने पाकिस्तान की पारी का नौवां विकेट चटकाने के बाद कुछ ऐसा सेलिब्रेशन किया, जो सोशल मीडिया पर छा चुका है.

रऊफ के विवादित इशारे पर लगा था 30 फीसदी जुर्माना

दरअसल बुमराह ने पाकिस्तानी पेसर हारिस रऊफ की फ्लाइड लैंड करा दी. हारिस रऊफ ने 21 सितंबर को भारत के खिलाफ हुए मैच में हारिस रऊफ ने विमान दुर्घटना के विवादास्पद राजनीतिक इशारे किए थे. जिसके चलते आईसीसी ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया था.

देखें बुमराह के सेलिब्रेशन का वीडियो

बुमराह ने रऊफ की फ्लाइड करा दी लैंड

अब जसप्रीत बुमराह ने रऊफ को आउट कर उनकी फ्लाइड को लैंड कराने का सेलिब्रेशन कर मजमा लूट लिया. बुमराह के सेलिब्रेशन का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

जसप्रीम बुमराह के सेलिब्रेशन पर इरफान पठान ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. इरफान पठान ने लिखा- फ्लाइड लैंड करा दी बुमराह ने.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट

Latest and Breaking News on NDTV

आतंकी हमले के बाद तल्ख रिश्तों के बीच हो रहा आमना-सामना

मालूम हो कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के रिश्ते तल्खी से दौर से गुजर रहे हैं. इस बीच एशिया कप में दोनों देशों की टीम खेल रही है. दोनों देशों के बीच आज एशिया कप में तीसरा मैच खेला जा रहा है. इससे पहले के दोनों मैच में भारत ने जीत दर्ज की है. फाइनल मैच के पहली पारी में भारत ड्राइविंग सीट पर नजर आ रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jasprit Bumrah, Jasprit Bumrah Video, Ind Vs Pak, IND Vs PAK Asia Cup Final 2025, Jasprit Bumrah Flight Landing Celebration
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com