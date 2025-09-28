Ind vs PaK: बुमराह ने कराई हारिस रऊफ की 'लैंडिंग'... वायरल हुआ सेलिब्रेशन का ये स्टाइल, VIDEO

Ind vs Pak Aisa Cup Final 2025: मुकाबला भारत-पाकिस्तान का हो तो रोमांच चरम पर होता ही है. रविवार को दुबई में खेल गए मैच की धमक पूरे भारत-पाकिस्तान में देखी जा रही है. इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीत तक पहले बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान को 146 रनों पर ढेर कर दिया. भारतीय स्पिन तिकड़ी के साथ-साथ इस मुकाबले में पेसर जसप्रीत बुमराह का जलवा भी देखने को मिला. बुमराह ने दो विकट चटकाए. बुमराह ने पाकिस्तान की पारी का नौवां विकेट चटकाने के बाद कुछ ऐसा सेलिब्रेशन किया, जो सोशल मीडिया पर छा चुका है.

रऊफ के विवादित इशारे पर लगा था 30 फीसदी जुर्माना

दरअसल बुमराह ने पाकिस्तानी पेसर हारिस रऊफ की फ्लाइड लैंड करा दी. हारिस रऊफ ने 21 सितंबर को भारत के खिलाफ हुए मैच में हारिस रऊफ ने विमान दुर्घटना के विवादास्पद राजनीतिक इशारे किए थे. जिसके चलते आईसीसी ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया था.

देखें बुमराह के सेलिब्रेशन का वीडियो

बुमराह ने रऊफ की फ्लाइड करा दी लैंड

अब जसप्रीत बुमराह ने रऊफ को आउट कर उनकी फ्लाइड को लैंड कराने का सेलिब्रेशन कर मजमा लूट लिया. बुमराह के सेलिब्रेशन का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

जसप्रीम बुमराह के सेलिब्रेशन पर इरफान पठान ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. इरफान पठान ने लिखा- फ्लाइड लैंड करा दी बुमराह ने.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट

आतंकी हमले के बाद तल्ख रिश्तों के बीच हो रहा आमना-सामना

मालूम हो कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के रिश्ते तल्खी से दौर से गुजर रहे हैं. इस बीच एशिया कप में दोनों देशों की टीम खेल रही है. दोनों देशों के बीच आज एशिया कप में तीसरा मैच खेला जा रहा है. इससे पहले के दोनों मैच में भारत ने जीत दर्ज की है. फाइनल मैच के पहली पारी में भारत ड्राइविंग सीट पर नजर आ रहा है.