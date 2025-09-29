पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाना सिर्फ तमाशा: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

Ind vs Pak Handshake Row: भारत ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान पर शानदार जीत हासिल करते हुए 9वीं बार खिताब अपने नाम किया. टूर्नामेंट में भारत ने तीन बार पाकिस्तान को हराया. इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया. फाइनल में PCB चीफ के हाथों ट्रॉफी भी नहीं ली. इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तमाशा करार दिया है. कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम तो पहले दिन से पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के खिलाफ थे. लेकिन, फिर भी टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला.

आपको सिर्फ पैसे की परवाह... भारत-पाक मैच पर बोले मसूद

न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद ने कहा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आपको सिर्फ पैसों की परवाह है. आपने माहौल बनाया और मुनाफे के लिए उत्साह बेचा. आपने इससे कमाया, पाकिस्तान ने इससे कमाया, और आपको इसकी परवाह नहीं कि 26 महिलाएं विधवा हो गईं.

भारत की जीत को PM मोदी की ओर से ऑपरेशन सिंदूर से जोड़े जाने पर कांग्रेस सांसद ने ऐतराज जताया. उन्होंने कहा कि भारत ने युद्ध के मैदान में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर युद्धविराम कर दिया गया.

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में बार-बार दावा कर रहा है कि उसने जीत हासिल की. पूरी दुनिया में चिल्ला-चिल्लाकर कह रहा है कि वो जीत गया. हमारी माताओं-बहनों का सिंदूर उजड़ा, और आप उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं.



कांग्रेस सांसद ने कहा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलकर आप जश्न मना रहे हैं. ट्रॉफी न लेना और हाथ न मिलाना सिर्फ तमाशा है. क्रिकेट के बल्ले और गेंद से युद्ध नहीं लड़ा जाता. युद्ध तो बंदूक, तोप और हवाई जहाजों से लड़ा जाता है.

दिल्ली भाजपा के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करने के दौरान सिख दंगों का जिक्र पीएम मोदी की ओर से किया गया. इस पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि भाजपा दिल्ली ने कौन सा काम किया है. 1984 की बात कर रहे हैं, तब तो दिल्ली में भाजपा का वजूद ही नहीं था. भाजपा के पास दो सीट थी. वे ऐसी बाते करते हैं, कोई तथ्य नहीं होता है. भाजपा का तब क्या वजूद था.

