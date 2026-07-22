लोकतंत्र में असहमति को नहीं दबाया जा सकता; जंतर-मंतर लाठीचार्ज पर SCBA-SCAORA ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई

Jantar Mantar Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर कानूनी जगत के प्रमुख संगठनों ने चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग की निंदा करते हुए मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है. दोनों संगठनों का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध और असहमति व्यक्त करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, जिसकी रक्षा की जानी चाहिए. इस बीच छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं और मामले की वास्तविक परिस्थितियों को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है.

SCBA ने जताई कड़ी आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने छात्रों और कानूनी समुदाय के कुछ सदस्यों पर कथित लाठीचार्ज की कड़ी आलोचना की है. एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक और असंगत बल प्रयोग बेहद चिंताजनक है और किसी भी लोकतांत्रिक समाज में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. SCBA ने कहा कि विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनके प्रति संवेदनशील तथा संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए.

Jantar Mantar Protest Lathi charge Controversy: SCAORA का पत्र

निष्पक्ष जांच की मांग

बार एसोसिएशन ने इस पूरे मामले की तत्काल, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की है. साथ ही संगठन ने कहा कि यदि जांच में किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय होती है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए. SCBA ने यह भी मांग की कि कथित पुलिस कार्रवाई में घायल हुए लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं.

Jantar Mantar Protest Lathi charge Controversy: SCAORA का पत्र

SCAORA ने भी उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने भी छात्र प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग पर चिंता व्यक्त की है. एसोसिएशन ने घटना की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए कहा कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए. SCAORA का मानना है कि संवैधानिक स्वतंत्रताओं और नागरिक अधिकारों की रक्षा हर परिस्थिति में सुनिश्चित की जानी चाहिए.

Jantar Mantar Protest Lathi charge Controversy: SCBA का पत्र

संवैधानिक अधिकारों की रक्षा पर जोर

एसोसिएशन ने संविधान प्रदत्त अधिकारों, मानव गरिमा और कानून के शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि सभी संस्थाओं को इन मूल सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए. बयान में कहा गया कि नागरिक स्वतंत्रताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है.

घटना को लेकर बढ़ी बहस

दोनों संगठनों के बयान ऐसे समय में आए हैं जब जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. इस मामले की वास्तविक परिस्थितियां और जिम्मेदारी का निर्धारण किसी आधिकारिक या स्वतंत्र जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. फिलहाल छात्र संगठनों, कानूनी समुदाय और विभिन्न सामाजिक समूहों की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और संबंधित एजेंसियां क्या निष्कर्ष सामने लाती हैं.

जांच रिपोर्ट पर टिकी निगाहें

मामले को लेकर उठे सवालों के बीच अब सभी पक्ष निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि प्रदर्शन के दौरान क्या परिस्थितियां बनीं, पुलिस कार्रवाई किस आधार पर की गई और क्या किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक चूक हुई थी. फिलहाल जंतर-मंतर पर कथित लाठीचार्ज का मुद्दा कानूनी और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बहस का विषय बन गया है.

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