सत्ता पक्ष Vs विपक्ष का प्रदर्शन Day-2, आज भी हंगामा और संसद ठप

- संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दो दिन से विरोध-प्रदर्शन और हंगामा देखने को मिल रहा है
- विपक्षी सांसद राम मंदिर चढ़ावा चोरी और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर गृह मंत्री के जवाब की मांग कर रहे हैं
- बीजेपी सांसद झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं
संसद में पिछले दो दिन से सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष का विरोध-प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने-सामने है. बीजेपी सांसद झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं. वहीं विपक्षी सांसद राम मंदिर चढ़ावा चोरी और दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर गृहमंत्री के जवाब पर अड़े हैं. वे सदन में इन मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर संसद भवन के मकर द्वार पर सत्र की शुरुआत से ही लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. सत्ता पक्ष और विपक्ष बुधवार को भी सामने-सामने दिखा. वहीं विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही भी ठप हो गई.
फिर गूंजा राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा
विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा जोर-शोर से उठाया. मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, अवधेश प्रसाद और अन्य सहित विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर के दान की चोरी को लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन किया.
#WATCH | Delhi: Opposition MPs, including Mallikarjun Kharge, Priyanka Gandhi Vadra, Awadhesh Prasad and others, hold a protest in Parliament over Ram temple donations theft pic.twitter.com/i9Y3jImwgo— ANI (@ANI) August 12, 2026
गृह मंत्री के खिलाफ विपक्ष ने की नारेबाजी
एक तरफ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद हाथों में तख्तियां लिए संसद भवन परिसर में मौजूद थे. उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की. सांसद झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी के जवाब की मांग कर रहे थे.
#WATCH दिल्ली: विपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। pic.twitter.com/iAPkREgtTx— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 12, 2026
प्रियंका गांधी ने की जवाब की मांग
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने जवाब की मांग करते हुए कहा कि जब हजारों छात्रों पर आप लाठी बरसाते हो और पैलेट गन चलाते हो और बिहार में AK-47 चलाते हैं तो क्या आपकी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं हैं? आप क्या चाहते हैं कि हम लोग भी चुप बैठें.
#WATCH दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "...जब हजारों छात्रों पर आप लाठी बरसाते हो और पैलेट गन चलाते हो और बिहार में AK-47 चलाते हैं तो आप जनता के प्रति जवाबदेही नहीं हैं? आप क्या चाहते हैं कि हम लोग भी चुप बैठें..." pic.twitter.com/GMW2qaRCXZ— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 12, 2026
राहुल गंधी के खिलाफ नरेबाजी
वहीं छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी का विरोध कर रहे बीजेपी सांसदों ने इस मामले पर सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की. बीजेपी सांसद हाथों में तख्तियां लिए संसद भवन परिसर में राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे. सभी सांसद झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी के जवाब की मांग कर रहे थे.
#WATCH दिल्ली | झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरोध में झारखंड के भाजपा सांसदों ने प्रदर्शन किया। pic.twitter.com/5erHNEVlPt— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 12, 2026
दो दिन से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने
मंगलवार को भी संसद भवन परिसर में कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला था. संसद के मानसून सत्र में इस बार विपक्ष के हंगामे के चलते कामकाज प्रभावित हो रहा है. विपक्ष पहले गृह मंत्री अमित शाह से जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई पर जवाब मांग रहा था. सरकार इस पर तैयार हुई तो विपक्ष चढ़ावा चोरी को लेकर भी चर्चा की मांग करने लगा. अब सत्ता पक्ष झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर हमलावर है. झारखंड में जेएमएम-कांग्रेस गठबंधन की सरकार है. वहां सोमवार को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सत्ता पक्ष राहुल गांधी से जवाब की मांग कर रहा है.
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