विज्ञापन
विशेष लिंक

वैष्णो देवी यात्रा कब शुरू होगी... तवी, झेलम के तेवर थोड़ा नरम पर बारिश का साया

जम्‍मू में भारी बाढ़ बारिश के कारण लगभग 50 गांवों से संपर्क टूट गया है. जम्मू और साम्बा में बाढ़ से क्षतिग्रस्त घरों को ठीक करने और लोगों को सुरक्षित स्‍थानों पत पहुंचाने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा काम किया जा रहा है. अब तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 12 हजार से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है. तवी, चिनाब, बसंतर, रावी और उझ जैसी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट गया है.

Read Time: 4 mins
Share
वैष्णो देवी यात्रा कब शुरू होगी... तवी, झेलम के तेवर थोड़ा नरम पर बारिश का साया
वैष्णो देवी यात्रा अभी भी बंद
  • कश्मीर में मौसम में सुधार के बाद झेलम और तवी नदियों का जलस्तर कम होने लगा है, जिससे बाढ़ का खतरा घटा है.
  • जम्मू और साम्बा में भारी बारिश से पिछले दो दिनों में 45 लोगों की मौत हो चुकी है.
  • बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 12 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
जम्‍मू:

जम्‍मू-कश्मीर के लोगों ने अब कुछ राहत की सांस ली है. मौसम में कुछ सुधार के बाद नदियों का रोद्र रूप कुछ शांत हुआ है. कश्मीर में बाढ़ का खतरा बृहस्पतिवार को कम हो गया है, मौसम में सुधार के साथ ही झेलम नदी एवं अन्य जलाशयों में जलस्तर कम होने लगा है. तवी नदी में भी जल स्‍तर कम हो रहा है. अधिकारियों ने बताया कि पिछले 12 घंटों में कश्मीर घाटी में बहुत कम बारिश हुई है. अब हालात का जायजा लिया जा रहा है. श्री माता वैष्णो देवी मंदिर रूट पर भूस्खलन के कारण यात्रा को अस्‍थायी रूप से स्‍थगित कर दी गई है. अगर मौसम ठीक रहता है, तो 2-3 दिनों में यात्रा के फिर से शुरू होने की उम्‍मीद है.

जम्‍मू में 2 दिन में 45 लोगों की मौत

जम्मू और साम्बा में बाढ़ से क्षतिग्रस्त घरों को ठीक करने और लोगों को सुरक्षित स्‍थानों पत पहुंचाने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा काम किया जा रहा है. इस क्षेत्र में बृहस्पतिवार को अचानक आई बाढ़ में चार और लोग बह गए. पिछले दो दिन में जम्मू क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण 45 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से अधिकतर की मौत वैष्णो देवी तीर्थयात्रा मार्ग पर भूस्खलन के कारण हुई. बारिश कम होने के बाद बुधवार को राहत कार्यों में तेजी आई. अधिकारियों के अनुसार, जम्मू में बाढ़ के पानी में चार शव बरामद किए गए.

Latest and Breaking News on NDTV

शांत हुई झेलम..!

बारिश कम होने के कारण, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के संगम पर झेलम नदी बाढ़ की चेतावनी के स्तर से नीचे आ गई है. अधिकारियों ने बताया कि हालांकि श्रीनगर में नदी का जलस्तर अब भी खतरे के स्तर से ऊपर है, लेकिन जलस्तर कम होना शुरू हो गया है. नदी की सहायक नदियां भी बाढ़ की चेतावनी के स्तर से नीचे बह रही हैं. अधिकारियों के अनुसार, बुधवार को जलमग्न हुए इलाकों में भी पानी कम होने लगा है. हालांकि, विभिन्न विभागों द्वारा निगरानी जारी है और टीमें अलर्ट पर हैं. इस बीच कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने मीडिया को बताया कि जल स्तर घट रहा है, संगम और राम मुंशीबाग में जल स्तर घट रहा है और अगले कुछ दिनों तक मौसम का पूर्वानुमान ऐसा ही रहेगा.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह कुछ दिनों में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और यह समझेंगे कि 2014 की भीषण बाढ़ के बाद बाढ़ से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए थे और जहां भी केंद्र शासित प्रदेश में स्थिति खराब होगी, वहां सुधारात्मक कदम उठाए जायेंगे.

Latest and Breaking News on NDTV

50 गांवों से संपर्क टूटा

जम्‍मू में भारी बाढ़ बारिश के कारण लगभग 50 गांवों से संपर्क टूट गया है. जम्‍मू में नगरोटा में तवी नदी से बुधवार शाम एक शव निकाला गया और बताया जा रहा है कि पीड़ित चक रकवाला में डूब गया था. मढ़ में एक नाले से एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव बरामद किया गया. आर एस पुरा के करखोला क्षेत्र में सीमा बाड़ के पास पानी से एक शव बरामद किया गया, जबकि दूसरा शव बारी ब्राह्मणा के तेली बस्ती क्षेत्र में मिला. अब तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 12 हजार से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है. तवी, चिनाब, बसंतर, रावी और उझ जैसी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

रेलवे ने की विशेष ट्रेन की सुविधा

उत्तर रेलवे ने बुधवार को जम्मू और कटरा आने-जाने वाली 58 रेलगाड़ियां रद्द कर दी थीं और अब उसने जम्मू से दो हजार से अधिक फंसे हुए यात्रियों को ले जाने के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की. रियासी जिले में वैष्णो देवी भूस्खलन की घटना के बाद मलबे से और शव निकाले जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है. अधिकारियों ने बताया कि 24 शवों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से 14 महिलाएं हैं. घटना में कम से कम 20 अन्य घायल हो गए हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है. अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के समीप मंगलवार को लगभग तीन बजे भूस्खलन हुआ और यह स्थान कटरा से मंदिर तक 12 किलोमीटर की यात्रा के लगभग आधे रास्ते पर है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tawi And Jhelum River, Vaishno Devi Yatra, Jammu And Kashmir Flood
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com