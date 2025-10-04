विज्ञापन
दिल्‍ली में फिर पलटेगा मौसम, IMD के अलर्ट के बाद वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, जानें ठंड कब देगी दस्‍तक

दिल्‍ली एनसीआर में आज बादल छाए रहेंगे. माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक बार फिर वैष्णो देवी यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. श्राइन बोर्ड ने तीन दिनों के लिए वैष्णो देवी यात्रा स्थगित करने की जानकारी दी है.

दिल्‍ली एनसीआर में आज भी आसमान में बादल छाए रहेंगे
  • देशभर में मॉनसून की विदाई हो रही है और दिल्ली एनसीआर में सुबह-रात ठंड का एहसास होने लगा है.
  • दिल्ली एनसीआर में 6 अक्टूबर से तेज बारिश और आंधी-तूफान की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
  • माता वैष्णो देवी यात्रा को खराब मौसम के कारण 5 से 7 अक्टूबर तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है.
नई दिल्‍ली:

Weather Update: देशभर में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है. मॉनसून की विदाई हो रही है. दिल्‍ली और एनसीआर में ठंड ने दस्‍तक दे दी है. सुबह और रात में अब ठंड का अहसास होने लगा है. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्‍ली एनसीआर में आज भी आसमान में बादल छाए रहेंगे. हालांकि, बारिश होने का अनुमान नहीं है. उधर जम्‍मू में मौसम फिर खराब हो सकता है. ऐसे में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित गुफा मंदिर की तीर्थयात्रा मौसम खराब रहने के पूर्वानुमान के मद्देनजर 5 से 7 अक्टूबर तक स्थगित करने का ऐलान किया है. उधर, कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है. जयपुर में गुरुवार शाम से भारी बारिश हो रही है और शुक्रवार के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 

तेज हवाएं, बारिश... दिल्‍ली में बदलेगा मौसम 

दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. कुछ दिनों तक सामान्य रहने के बाद सोमवार, 6 अक्टूबर से यहां के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा. मौसम विभाग ने इस दिन के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी दी है. हाल के दिनों में एनसीआर का मौसम काफी हद तक सामान्य बना हुआ था. मौसम विभाग के मुताबिक, 3 और 4 अक्टूबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी. इन दिनों अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा. हालांकि, 5 अक्टूबर से इस स्थिति में बदलाव की शुरुआत होगी, जब बारिश और गरज के साथ आंधी चलने का पूर्वानुमान जताया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, असली बदलाव 6 अक्टूबर से होगा. मौसम विभाग के अनुसार, इस पूरे दिन हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने के साथ-साथ गरज और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दिन अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इस दौरान ह्यूमिडिटी का स्तर 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच बना रह सकता है, जो बारिश के बाद भीषण गर्मी का अहसास करा सकता है. यह अस्थिर मौसम 7 अक्टूबर को भी जारी रहने की संभावना है. 

खराब मौसम के चलते रोकी जाएगी माता वैष्णो देवी यात्रा 

माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक बार फिर वैष्णो देवी यात्रा को खराब मौसम के चलते रोकने का फैसला किया है. माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी खराब मौसम संबंधी सलाह के मद्देनजर वैष्णो देवी यात्रा 5 से 7 अक्टूबर 2025 तक स्थगित रहेगी और 8 अक्टूबर को फिर से शुरू होगी. भक्त आधिकारिक चैनलों के माध्यम से अपडेट रह सकते हैं. जम्मू संभाग में 26 अगस्त को अत्यधिक खराब मौसम के दौरान माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर भूस्खलन होने से 35 से अधिक तीर्थयात्रियों की जान चली गई थी और 10 से अधिक लोग घायल हो गए थे. इसके कारण माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई थी. कटरा में पिछले दिनों हुए भूस्खलन के बाद प्रशासन ने होटल और धर्मशालाओं को खाली करने का आदेश जारी किया था.

कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी

कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में शुक्रवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई और आने वाले दिनों में और बर्फबारी होने की संभावना है. मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है. उत्तरी कश्मीर के बारामूला स्थित प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग के अफ़रवत और दक्षिण में अनंतनाग ज़िले के सिंथन टॉप में बर्फबारी हुई.

अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों सहित मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई. मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ रविवार से जम्मू-कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है. विभाग ने एक एडवाइजरी में कहा, 'इस प्रणाली के प्रभाव से पांच अक्टूबर से सात अक्टूबर, 2025 तक जम्मू-कश्मीर में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी (ऊंचे इलाकों में) होने की संभावना है. यह गतिविधि पांच अक्टूबर की रात से सात अक्टूबर की सुबह के दौरान होगी.'

Cloudy In Delhi, Delhi Rain, Noida Rain, Vaishno Devi Yatra Postponed
