व्यास और तवी का तांडव... जम्मू-हिमाचल में तिनके की तरह बहे घर, सड़कें और पुल; खौफनाक VIDEO

Jammu and Kashmir Rain Updates: जम्मू-कश्मीर में लगातार तीन दिन से रुक-रुक कर भारी बारिश हो रही है. इससे कई नदियां उफान पर है. जम्मू के डोडा सहित में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है. यहां जाने हर एक बड़ें अपडेट्स.

जम्मू में बाढ़-बारिश से भयानक तबाही मची है.
  • जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें नौ लोगों की मौत हुई है.
  • डोडा जिले में बादल फटने से चेनाब नदी उफान पर है और पुल के पास सड़क धंसने से आवागमन बाधित हुआ है.
  • वैष्णो देवी में भूस्खलन के कारण पांच श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई और यात्रा स्थगित कर दी गई है.
Jammu Himachal Rain Flood Updates: जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से भयानक तबाही मची है. कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं. डोडा में बादल फटने से तबी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है. डोडा में बारिश और बाढ़ में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. इधर वैष्णो देवी में अर्धकुमारी के पास हुई लैंडस्लाइड में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. 14 लोग यहां घायल बताए जा रहे हैं. ऐसे में आधिकारिक रूप से अभी तक 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. हालांकि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है. खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है.

दूसरी ओर हिमाचल में व्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर रखा है. इसके साथ-साथ कई पहाड़ी नदियां भी पूरे उफान पर है. इससे कुल्लू-मनाली में भारी तबाही का मंजर बिखड़ा पड़ा है. बाढ़-बारिश और नदियों के उफान के कारण कई जगह रास्ते बंद है. ऐसे में वाहनों की आवाजाही भी ठप हो गई है. 

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ से ताजा हालात, जानें एक नजर में

  • लगातार भारी बारिश के बाद जलाशयों में पानी भरने से चौथे तवी पुल के पास की सड़क बह गई है.
  • भारी बारिश से जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी उफान पर है. गादीगढ़ में कई घर डूब चुके हैं. रेस्क्यू जारी है.
  • जम्मू में तवी नदी पर बने पुल के पास सड़क धंस गई. हादसे में कई गाड़ियां गिर गईं.
  • जम्मू-श्रीनगर और बटोटे-किश्तवाड़ सहित कई नेशनल हाईवे सहित कई सड़कें बंद हैं.
  • कई जगह नेटवर्क न होने की वजह से लोग इंटरनेट और कॉल कॉलिंग सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे.
  • जम्मू जाने वाली 18 ट्रेन कैंसिल, 4 की यात्रा बीच में रोकी गई. इसमें नई दिल्ली-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है.

हिमाचल में ब्यास नदी उफान पर

जम्मू के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली में भी बारिश और बाढ़ से तबाही हुई है. यहां 20 से ज्यादा घर, दुकानें और रेस्टोरेंट ब्यास नदी और पहाड़ी नालों में समा चुके हैं. नदियों के किनारे बने 30 से ज्यादा घर भी खतरे में हैं. कुल्लू-मनाली रोड का एक हिस्सा ब्यास नदी में बह गया. इससे मनाली का कुल्लू जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है.

शिमला में नेशनल हाईवे-22 पर भारी लैंडस्लाइड

शिमला के कोटखाई कोकुनाला नेशनल हाइवे 22 पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है. यहां कई गाड़ियां, दुकानें लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई. हिमाचल में पिछले 48 घंटों से लगातार भारी बारिश का कहर जारी हैं. जिससे बड़े-बड़े लेंडसलाइड और फ़्लश फ्लड की घटनाएं हुई है. जिससे कई भवन जमीदोज हो रहे हैं. शिमला कोटखाई कोकुनाला में भारी भूस्खलन हुआ हैं. नेशनल हाईवे 22 पर भूस्खलन अब भी हो रहा है. 

डोडा में भारी बारिश से 4 लोगों की मौत

डोडा जिले में मंगलवार को भारी बारिश में चार लोगों की मौत हो गई. वहीं, पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण जम्मू संभाग में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई. अधिकारियों ने बताया कि डोडा जिले में लगातार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में दो लोगों की मौत हो गई. जबकि, दो अन्य की मौत की जानकारी भी मिली है.

जम्मू के तवी नदी का रौद्र रूप, देखें वीडियो 

कई इलाकों में रोड, पुल, मकान को भारी क्षति 

अधिकारियों ने कहा कि कई इलाकों में आवासीय ढांचों और अन्य संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है. जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है और बचाव एवं राहत अभियान जारी है. अधिकारियों ने निवासियों, खासकर निचले और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों से, रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण सतर्क रहने का आग्रह किया है.

तवी नदी के पुल के पास सड़क धंसने से गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, देखें वीडियो 

डोडा के डीसीबी बोले- चेनाब का स्तर काफी अधिक

डोडा के DC हरविंदर सिंह ने कहा, "पुल डोडा में जलस्तर काफी अधिक है. चेनाब नदी का जलस्तर 900.5 मीटर पर है और हम पहले ही 899.3 मीटर पर हैं. प्रेम नगर में चेनाब का स्तर अधिक है लेकिन पुल डोडा में यह और बढ़ जाता है क्योंकि यहां नीरू नदी चेनाब में मिल जाती है. पानी अब पुल डोडा को छू गया है. पुल पर आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है और चेनाब नदी से सटे सभी मार्गों पर आवाजाही रोक दी गई है. हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं... सबसे अधिक नुकसान गंडोह उपखंड से होने की सूचना मिली है..."

प्रशासन ने लोगों से की अपील- घर से बाहर न निकलें

डोडा के डिप्टी SP अजय आनंद ने कहा, "पिछले 3-4 दिनों से पूरे जम्मू-कश्मीर में बारिश हो रही है. कल रात से बारिश बहुत तेज़ है. हम डोडा पुल के पास पहुंच गए हैं. यहां पानी का बहाव बहुत तेज़ है. पानी 1-2 घंटे में पुल तक पहुंच सकता है. चिनाब नदी के किनारे ज़्यादातर लोगों को बचा लिया गया है... लोगों से अनुरोध है कि वे अपने घरों से बाहर न निकलें और राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन न लाएं..."

साउथ जम्मू सिटी SP अजय शर्मा ने कहा, "बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है. हमने भारतीय सेना से भी इसमें शामिल होने का अनुरोध किया है. DM, SSP और पूरा प्रशासन भी यहां मौजूद है. हम लोगों से अपील करते हैं कि वे बचाव अभियान में बाधा न बनें. लोगों ने अपने वाहन सड़कों पर खड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से बचाव दल घटनास्थल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं. घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है...जल निकायों के पास न जाएं."

जम्मू जाने वाली 18 ट्रेनें कैंसल, कई बीच रास्ते में रोकी गई

जम्मू में भारी बारिश के कारण ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है. जम्मू जाने वाली 18 ट्रेन कैंसिल की गई है. कुछ ट्रेनों का रूट भी बदला गया है. रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार कटरा-नई दिल्ली वंदे भारत सहित कई ट्रेने निरस्त की गई है.निरस्त की गई ट्रेनों में 22440 कटरा-नई दिल्ली वन्दे भारत, 22462 कटरा -नई दिल्ली श्री शक्ति एक्स, 22462 कटरा - दिल्ली सराय रोहिल्ला AC एक्स, 14610 कटरा -ऋषिकेश हेमकुण्ड एक्स सहित अन्य शामिल हैं.

प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

आपातकालीन स्थिति के लिए जिला प्रशासन नियंत्रण कक्ष का संपर्क नंबर 9596776203 जारी किया गया है. इसी बीच, जम्मू-कश्मीर मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक 'एक्स' पोस्ट में बताया, "मुख्यमंत्री ने आज सुबह जम्मू में लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर बाढ़ से निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए एक बैठक की. उन्होंने अधिकारियों को हाई अलर्ट बनाए रखने और सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए."

सीएम ने अतिरिक्त धनराशि जारी करने के दिए निर्देश

सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जम्मू के कई हिस्सों में स्थिति काफी गंभीर है. मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रखने के लिए श्रीनगर से अगली उपलब्ध उड़ान से जम्मू जाऊंगा. इस बीच, आपातकालीन पुनर्स्थापन कार्यों और अन्य आवश्यकताओं के लिए उपायुक्तों को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं."

जम्मू में बारिश के कारण सेना भर्ती का अभियान स्थगित, स्कूल बंद

जम्मू संभाग में खराब मौसम के कारण विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों में कांस्टेबल पद के लिए जारी भर्ती प्रक्रिया मंगलवार को स्थगित कर दी गई, जबकि पूरे जम्मू संभाग के सभी स्कूलों को 27 अगस्त तक बंद रखने का आदेश दिया गया है.जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को होने वाली कक्षा 10वीं और 11वीं की सभी परीक्षाओं को स्थगित करने की भी घोषणा की है.

आज की भर्ती अब 3 सितंबर को होगी, बीएसएफ ने बताया

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ‘‘कांस्टेबल (जीडी) परीक्षा-2025 के लिए जम्मू स्थित शहीद वीर सिंह स्टेडियम में बीएसएफ पलौरा शिविर में जारी भर्ती प्रक्रिया आज (26 अगस्त) के लिए खराब मौसम के कारण स्थगित कर दी गई है. यह फैसला उम्मीदवारों के हित और कल्याण के मद्देनजर लिया गया है.''पोस्ट में कहा, ‘‘आज के लिए निर्धारित उम्मीदवार अब तीन सितंबर 2025 को परीक्षा में शामिल होंगे.''

इस बीच, स्कूल शिक्षा निदेशक (जम्मू) नसीम जावेद चौधरी ने एक आदेश में कहा, ‘‘मौजूदा खराब मौसम और क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल 27 अगस्त को बंद रहेंगे.''

