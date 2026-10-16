विवादों में जम्मू-कश्मीर के सीनियर IAS, बैठक में महिला अधिकारी पर भड़के, कहा-'आई एम द बॉस'

जम्मू-कश्मीर में एक सीनियर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी उस समय बड़े विवाद में फंस गए, जब सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो गया. इस वीडियो में वे एक आधिकारिक वर्चुअल मीटिंग के दौरान जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (JKAS) की एक महिला अधिकारी के साथ कथित तौर पर बदसलूकी करते और अपशब्द कहते नजर आ रहे हैं. इस घटना के बाद भारी आक्रोश फैल गया है. इन अधिकारी की पहचान जम्मू-कश्मीर के श्रम एवं रोजगार विभाग के सचिव कुमार राजीव रंजन के रूप में हुई है, जबकि महिला अधिकारी की पहचान जम्मू-कश्मीर के अधिकारी और रोजगार विभाग की सहायक निदेशक बीनीश वानी के तौर पर हुई है.

क्या है पूरा विवाद

सूत्रों के मुताबिक यह घटना मिशन युवा की समीक्षा बैठक के दौरान हुई. यह बैठक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) योजना की प्रगति का आकलन करने के लिए बुलाई गई थी. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में रंजन अपना आपा खोते हुए और वानी पर चिल्लाते हुए सुनाई दे रहे हैं, वे कथित तौर पर उन्हें अपशब्द कहते हैं और कहते हैं 'मैं तुम्हारा बॉस हूं.' संपर्क करने पर बीनीश वानी ने इस घटना की पुष्टि भी की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वीडियो न तो मॉर्फ्ड है और न ही एआई से बनाया गया है. उन्होंने बताया कि पैर में फ्रैक्चर होने और छुट्टी पर होने के बावजूद वे घर से वर्चुअल माध्यम के जरिए मीटिंग में शामिल हुई थीं.

अधिकारी ने जताया खेद

महिला अधिकारी ने कहा 'एक महिला की गरिमा की रक्षा होनी चाहिए. कोई भी हमारे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकता.' वहीं इस मामले में कुमार राजीव रंजन से संपर्क करने पर उन्होंने कहा 'अगर उन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया है, तो उन्हें इसका खेद है. लेकिन महिला अधिकारी को बार-बार चुप रहने के लिए कहने के बावजूद, वह उन्हें उकसाती रहीं. अगर हम अधिकारियों से सवाल नहीं पूछेंगे, तो समीक्षा बैठकें कैसे होंगी और जिम्मेदारी कैसे तय की जाएगी?. उन्होंने आरोप लगाया कि महिला अधिकारी ने हेल विद यू (भाड़ में जाओ) जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था.

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IAS अधिकारी ने पूछा 'आप ही बताइए, ऐसी स्थिति में कैसे काम होगा. जब एक जूनियर अधिकारी आपके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे?. उन्होंने आगे कहा 'इस तीखी बहस के पूरे संदर्भ को समझने के लिए, कृपया किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक घंटे की पूरी मीटिंग का वीडियो देखें. इस वीडियो क्लिप पर अलग-अलग तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं. प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.'

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