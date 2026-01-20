विज्ञापन
विशेष लिंक

'मीणा तुम जंगली, मुसलमानों के संस्थान में रहकर...', जामिया मिलिया के प्रोफेसर पर धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश का आरोप

जामिया के आदिवासी कर्मी रामफूल ​मीणा का आरोप है कि प्रोफेसर डॉ. रियाजुद्दीन ने उनके चेहरे पर कई मुक्के मारे, जिससे उनके होंठ फट गए और आंख के नीचे सूजन आ गई. जातिसूचक गालियां दी, काफिर कहा. FIR दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Read Time: 4 mins
Share
'मीणा तुम जंगली, मुसलमानों के संस्थान में रहकर...', जामिया मिलिया के प्रोफेसर पर धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश का आरोप
क्लासरूम में आरोपी प्रोफेसर के लात मारने का वीडियो वायरल.
  • जामिया मिलिया के एक आदिवासी कर्मी ने एक फैकल्टी सदस्य पर जातिगत दुर्व्यवहार और शारीरिक हमले का आरोप लगाया है.
  • मीणा ने यह भी दावा किया कि उनपर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जा रहा था, उन्हें काफिर कहकर अपमानित किया गया.
  • आरोपी प्रोफेसर का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह क्लासरूम में एक छात्र को लात मारते हुए दिख रहा है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में है. विश्वविद्यालय के एक अनुसूचित जनजाति (ST) कर्मचारी ने एक फैकल्टी सदस्य पर जातिगत दुर्व्यवहार, शारीरिक हमला और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का सनसनीखेज आरोप लगाया है. ​पीड़ित कर्मचारी का नाम राम फूल मीणा है, वह जामिया यूनिवर्सिटी के पॉलिटेक्निक विभाग में अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर तैनात हैं, उसने एसीपी सरिता विहार को दी गई अपनी लिखित शिकायत में विस्तार से आपबीती बताई है. मीणा का आरोप है कि सिविल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रियाजुद्दीन ने उनके साथ ऑफिस के भीतर हिंसक व्यवहार किया.

आदिवासी कर्मी रामफूल मीणा ने लगाए गंभीर आरोप

​शिकायत के मुताबिक यह विवाद तब शुरू हुआ, जब डॉ. रियाजुद्दीन के खिलाफ छात्रों के साथ दुर्व्यवहार से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ. हालांकि मीणा का उस शिकायत से सीधा संबंध नहीं था, लेकिन उन्हें शक के आधार पर निशाना बनाया गया. ​रामफूल मीणा ने आरोप लगाया कि 13 जनवरी 2026 को डॉ. रियाजुद्दीन उनके डेस्क पर आए और उन्हें आपत्तिजनक शब्द कहे. जब मीणा ने इसका विरोध किया, तो प्रोफेसर ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया.

तुम्हारी औकात कैसे हुई कि मेरे खिलाफ शिकायत करो...

​मामला तब और गंभीर हो गया, जब 16 जनवरी 2026 को कथित तौर पर डॉ. रियाजुद्दीन ने फिर से मीणा के ऑफिस में आकर उन पर हमला किया. शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने पीड़ित को जातिसूचक गालियां देते हुए कहा तुम्हारी औकात कैसे हुई कि तुम मेरे खिलाफ शिकायत करो? तुम आदिवासी जंगली हो, मुसलमानों के इदारे (संस्थान) में रहकर मेरे खिलाफ शिकायत करने की जुर्रत कैसे की?

​मीणा का आरोप है कि प्रोफेसर ने उनके चेहरे पर कई मुक्के मारे, जिससे उनके होंठ फट गए और आंख के नीचे सूजन आ गई. उन्हें विश्वविद्यालय के अंसारी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराना पड़ा.

काफिर कहकर किया जा रहा अपमानित, धर्म बदलने का दवाब

राम फूल मीणा ने एक और गंभीर आरोप लगाया कि उन पर लंबे समय से इस्लाम अपनाने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डाला जा रहा था. उन्होंने दावा किया कि उन्हें परिसर में कई लोगों द्वारा काफिर कहकर अपमानित किया जाता रहा है. मीणा का कहना है कि उन्हें केवल उनकी हिंदू और आदिवासी पहचान के कारण निशाना बनाया गया है.

जामिया के आदिवासी कर्मी रामफूल मीणा ने एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी.

जामिया के आदिवासी कर्मी रामफूल मीणा ने एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी.

रजिस्ट्रार ऑफिस में की शिकायत तो पीड़ित का ही हुआ तबादला

​हैरान करने वाली बात यह है कि जब मीणा ने इस हमले की शिकायत रजिस्ट्रार ऑफिस में की तो कार्रवाई करने के बजाय प्रशासन ने उसी दिन यानि 16 जनवरी मीणा का तबादला आदेश जारी कर दिया. मीणा ने इसे दंडात्मक कार्रवाई और सच दबाने की कोशिश करार दिया है. वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि पीड़ित ने  शिकायत दर्ज कराई है.अभी जांच जारी है.

क्लासरूम में छात्र को लात मारते प्रोफेसर का वीडियो वायरल

आरोपी प्रोफेसर का एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें वो क्लासरूम में एक छात्र को लात मारते हुए दिखाई दे रहा है. इस वीडियो को लेकर भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये छात्रों को पढ़ाने का कौन सा तरीका है? रामफूल मीणा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो गई है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. दूसरी ओर अभी तक आरोपी प्रोफेसर की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. 

यह भी पढे़ं - जामिया के प्रोफेसर ने कहा, उसने ‘गैर-मुसलमान छात्रों को फेल किया', निलंबित

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jamia Millia Islamia, Jamia Millia Islamia University, Jamia Millia Islamia University Controversy, Religious Conversion, Religious Conversion Allegation
Get App for Better Experience
Install Now