विज्ञापन

The Kerala Story 2: 'द केरल स्टोरी 2' की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 55 लड़कियों ने सुनाई आपबीती, मिली थी दूसरे धर्म में प्यार की सजा!

The Kerala Story 2 इसी हफ्ते 27 फरवरी को रिलीज होने जा रही है. फिल्म की रिलीज से पहले एक इवेंट हुआ. इस इवेंट में 55 लड़कियों ने सामने आकर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए.

Read Time: 2 mins
Share
The Kerala Story 2: 'द केरल स्टोरी 2' की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 55 लड़कियों ने सुनाई आपबीती, मिली थी दूसरे धर्म में प्यार की सजा!
सच्ची कहानियों को पर्दे पर लेकर आ रही है द केरल स्टोरी 2
Social Media
नई दिल्ली:

द केरला स्टोरी 2- गोज बियॉन्ड' की रिलीज से पहले, मेकर्स ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें देशभर से आए पीड़ितों और उनके परिवारों को एक साथ लाया गया. यहां उन्होंने उन असल कहानियों को पेश किया, जो इस आने वाली फिल्म का आधार बताई जा रही हैं. इस इवेंट में बंगाल, बिहार, भीलवाड़ा, गंगापुर, राजकोट, उदयपुर, जम्मू, महाराष्ट्र, भोपाल, झारखंड, फरीदाबाद, मेरठ, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और इंदौर के लोग शामिल हुए. आयोजकों के मुताबिक, कुल 55 लड़कियों और 33 परिवार वालों ने सामने आकर अपने अनुभव शेयर किए हैं.

स्टेज पर 49 पीड़ित और उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे, जबकि कई अन्य लोग दर्शकों के बीच बैठे थे. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म की टीम भी शामिल थी, जिसमें प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह, डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह, को-प्रोड्यूसर आशिन ए. शाह के साथ फिल्म की लीड कास्ट उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया नजर आईं. कुल मिलाकर, पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ मेकर्स और कास्ट के छह सदस्य वहां मौजूद थे.

Latest and Breaking News on NDTV

इस सभा को सर्वाइवर्स और उन लड़कियों के परिवारों का एक मिला-जुला समूह बताया गया, जिनकी कथित तौर पर मृत्यु हो चुकी है. कई लोगों ने मीडिया से बात की, अपनी आपबीती सुनाई और लोगों से इस बारे में जागरुक होने की अपील की. कामाख्या नारायण सिंह द्वारा निर्देशित यह फिल्म, जिसे कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा, तीन हिंदू लड़कियों उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा की झकझोर देने वाली कहानी को सामने लाती है. उनकी जिंदगी तब एक खौफनाक मोड़ ले लेती है जब उन्हें तीन मुस्लिम लड़कों से प्यार हो जाता है, और ये रिश्ते धीरे-धीरे धर्म परिवर्तन के एक सोचे-समझे एजेंडे का खुलासा करते हैं. 'द केरला स्टोरी 2- गोज बियॉन्ड' का निर्माण विपुल अमृतलाल शाह ने सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले किया है. यह फिल्म 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
The Kerala Story 2, Kamakhya Narayan Singh, The Kerala Story 2 Release Date, The Kerala Story 2 Director, The Kerala Story 2 Propaganda, The Kerala Story 2 February 27 Release, Religious Conversion Film Debate
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com