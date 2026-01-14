भारत के खिलाफ हमलों की साजिश रच रहा जैश-ए-मोहम्मद, खुफिया एजेंसियों ने IED हमले की आशंका को लेकर किया अलर्ट

आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है. इसे लेकर खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हमलों की साजिश को लेकर एक चेतावनी जारी की है. एजेंसियों का कहना है कि जैश के अलकायदा, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे खतरनाक संगठनों से मजबूत संबंध हैं और ये समूह मिलकर आईईडी आधारित हमलों की योजना बनाते हैं. उधर, जैश-ए-मोहम्‍मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से काफी एक्टिव है और भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर और उसका सहयोगी रऊफ असगर भारत में आतंकी हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं और उन्‍हें अंजाम देने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. आशंका है कि संगठन आने वाले दिनों में आईईडी हमला करने की कोशिश कर सकता है.

युवाओं की जैश में की जा रही भर्ती

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जैश कमांडर मोहम्मद मुसद्दिक और मसूद कश्मीरी, कश्मीर में मौजूद आतंकियों को हमलों के निर्देश दे रहे हैं. मोहम्मद मुसद्दिक सीमा पार से जैश के आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने का काम भी कर रहा है.

मसूद कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद जैश का अमीर है. रिपोर्ट में बताया गया है कि वह पाकिस्तान के युवाओं की भर्ती कर उन्हें जैश में शामिल कर रहा है, जहां से उन्‍हें प्रशिक्षण के लिए आतंकी कैंपों में भेज रहा है. ऐसे में खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने को कहा है.

कुछ महीनों से एक्टिव है मसूद अजहर

भारत के चलाए ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह चोट खाने के बाद मसूद अजहर कुछ महीनों से काफी एक्टिव हो गया है. हाल ही में उसने जहर उगला था. एक ऑडियो में महिलाओं को संबोधित करते हुए उसने कहा था, "मेरी मांओं और बहनों, तुम्हारे मुजाहिद भाई नंगे पांव लड़ रहे हैं. उनके पांवों में बूट नहीं होता. हम इसके लिए शर्मिंदा हैं, लेकिन मेरी मांओं और बहनों यह याद रखना, हम मैदानों में निकल चुके हैं. हमने दुनिया के आराम को दूर रख दिया है."

