बड़ी आतंकी साजिश बेनकाब, ISI की शह पर हमले का प्लान रच रहे 6 संदिग्ध तमिलनाडु से अरेस्ट

भारत में एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है. सुरक्षा एजेंसियों ने एक संयुक्त अभियान में छह संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जो कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और बांग्लादेश के आतंकी नेटवर्क की दिशा-निर्देश पर आतंकी गतिविधियों की साजिश रच रहे थे. यह गिरफ्तारी तमिलनाडु से की गई, जहां से सभी आरोपियों को अब पूछताछ के लिए दिल्ली लाया जा रहा है.

एजेंसियों के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं, जो फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे भारत में सक्रिय थे. शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह समूह देश के अलग-अलग हिस्सों में संगठित मॉड्यूल बनाकर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था. इस नेटवर्क को सीमा पार बैठे हैंडलरों से लगातार निर्देश मिल रहे थे.

छापेमारी के दौरान टीम ने संदिग्धों के कब्जे से दर्जनों मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड और डिजिटल डिवाइस बरामद किए हैं.

माना जा रहा है कि इन्हीं उपकरणों के माध्यम से आरोपी अपने विदेशी आकाओं से एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन कर रहे थे. फॉरेंसिक टीम इन डिवाइसों की तकनीकी जांच कर रही है, ताकि साजिश की गहराई और दूसरे संभावित संपर्कों का पता लगाया जा सके.

जांच एजेंसियां यह भी समझने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इनकी भारत में कोई स्थानीय मदद भी मौजूद थी और इनके निशाने पर कौन-कौन से प्रमुख स्थान या आयोजन थे. प्रारंभिक पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं.

