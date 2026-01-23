विज्ञापन
विशेष लिंक

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादिओं का IED ब्लास्ट, लंकापल्ली जंगल में निर्दोष ग्रामीण बना शिकार, बुरी तरह घायल

CG Naxal: ब्लास्ट की घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालते हुए साहस का परिचय दिया. सुरक्षा के तमाम खतरों के बावजूद ग्रामीणों ने घायल राजू मोडियामी को कंधे और खाट के सहारे करीब सात किलोमीटर पैदल चलकर जंगल से बाहर निकाला और ईलमिड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया.

Read Time: 3 mins
Share
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादिओं का IED ब्लास्ट, लंकापल्ली जंगल में निर्दोष ग्रामीण बना शिकार, बुरी तरह घायल
CG Naxal News: छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादिओं का IED ब्लास्ट, लंकापल्ली जंगल में निर्दोष ग्रामीण बना शिकार, बुरी तरह घायल

CG Naxal News: छत्तीसगढ़ के बीजापुर (Bijapur) जिले में माओवादियों की काली करतूतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला ईलमिड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत लंकापल्ली के जंगल का है, जहां माओवादियों द्वारा पहले से बिछाए गए प्रेशर IED की चपेट में आकर एक निर्दोष ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया. यह घटना गुरुवार शाम लगभग 5 बजे की बताई जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार लंकापल्ली ग्राम निवासी राजू मोडियामी ( 30 वर्ष) किसी निजी काम से जंगल की ओर जा रहा था. इसी दौरान अनजाने में उसका पैर जमीन में दबे प्रेशर IED पर पड़ गया, जिससे जोरदार विस्फोट हो गया. धमाका इतना तेज था कि राजू मोडियामी के दाहिने पैर की एड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और वह मौके पर ही गिर पड़ा. विस्फोट की आवाज से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई.

ग्रामीणों ने जुटाया साहस

घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालते हुए साहस का परिचय दिया. सुरक्षा के तमाम खतरों के बावजूद ग्रामीणों ने घायल राजू मोडियामी को कंधे और खाट के सहारे करीब सात किलोमीटर पैदल चलकर जंगल से बाहर निकाला और ईलमिड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल बीजापुर रेफर कर दिया गया.

इलाज जारी, पैर में गंभीर चोट

फिलहाल जिला अस्पताल में घायल राजू मोडियामी का इलाज जारी है. डॉक्टरों के मुताबिक पैर में गंभीर चोट आई है और उसे लंबे इलाज की आवश्यकता पड़ सकती है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. साथ ही आसपास के जंगलों में अन्य संभावित विस्फोटकों की तलाश भी की जा रही है.

यह भी पढ़ें : बीजापुर मुठभेड़: महिला नक्सली समेत 4 माओवादी ढेर, AK-47 और .303 राइफल बरामद

यह भी पढ़ें : Dhar Bhojshala News: भोजशाला मंदिर में पूजा लिए उमड़ी भीड़; वाग्देवी की पूजा के साथ ही नमाज की भी अनुमति

यह भी पढ़ें : MP में अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्स भर्ती पर रोक, मोहन सरकार ने पलटा फैसला, नियमित पर पहले से बैन

यह भी पढ़ें : Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर कब व कैसे करें सरस्वती माता की पूजा; शुभ मुहूर्त से भोग तक सबकुछ जानिए

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bijapur Naxal Attack, IED Blast By Maoists, IED Blast Chhattisgarh, Villager Injured In IED Blast, Lankapalli Forest
Get App for Better Experience
Install Now