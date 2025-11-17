जयपुर: काम के दबाव में ट्रेन के आगे कूदा BLO शिक्षक, सुसाइड नोट में लिखा अपना दर्द

जयपुर में काम के दबाव में आकर एक शिक्षक ने सुसाइड कर ली. शिक्षक का नाम मुकेश जांगिड़ बताया जा रहा था. अभी तक सामने आई जानकारी के अनुसार कथित तौर पर SIR से जुड़े काम के दबाव में आकर शिक्षक मुकेश जांगिड़ ने ये खौफनाक कदम उठाया है. मामले की जानकारी देते हुए बिंदायका थानाप्रभारी विनोद वर्मा ने बताया कि सुबह 4:30 बजे शिक्षक काम के लिए मोटरसाइकिल लेकर घर से निकले थे. इसके बाद बिंदायका फाटक के पास आकर उन्होंने ट्रेन के सामने कूद कर जान दे दी. जानकारी के मुताबिक मृतक राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाहरी का बास स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे. इसके चलते वे BLO के रूप में काम भी करते थे. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है .

"SIR योजना के काम के चलते परेशान"

मृतक के भाई गजानंद ने बताया कि भाई लगातार परेशान चल रहा था. कल भी रात को उनका कोई साथी फॉर्म वगैरह भरने में उनकी मदद करके गया था. आज सुबह वह घर से गए थे. इसके बाद ये घटना हुई. उनके दो बेटी और एक बेटा है. उन्होंने बताया कि शिक्षक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है. इसे पुलिस ने रख लिया है. जब उन्होंने पूछा इसमें क्या लिखा है, तब पुलिस ने पढ़ कर सुनाया. इसमें उन्होंने लिखा है कि वह SIR योजना के काम के चलते परेशान है. उनका सुपरवाइजर सीताराम उन पर काम करने का दबाव और सस्पेंड करने की धमकी दे रहा था.

घटना के बाद राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा SIR में राज्य को टॉप करना है. राज्य में कलेक्टर को टॉप करना है. जिले में SDM को टॉप करना है. इससे दबाव फील्ड के कार्मिको पर हों रहा है. डेटा की संख्या से ज़्यादा ध्यान गुणवत्ता पर दिया जाए. SIR में BLO पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जाएं. आज SIR के दबाव के कारण एक BLO शिक्षक द्वारा आत्महत्या करना चिन्ताजनक है.

इस संबंध में कल मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा कि अधिकारी बीएलओ पर अनावश्यक दबाव न बनाएं साथ ही अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं भी शुरू हो रही है ऐसे में स्कूलों में अध्यापक नहीं है बच्चों की पढ़ाई के साथ समझौता ना हो.

