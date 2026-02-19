महाराष्ट्र: तेज रफ्तार कार ने बाइक और पैदल यात्री को मारी टक्कर, मां‑बेटे समेत 3 घायल; वीडियो देख जाएंगे सहम

महाराष्ट्र के सांगली जिले के साखराले में बुधवार दोपहर तेज रफ्तार कार के कहर का मामला सामने आया. ईश्वरपूर‑ताकारी रोड पर पेट्रोल पंप के पास एक कार ने सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मारी और आगे बढ़ते हुए एक पैदल व्यक्ति को भी उड़ा दिया. हादसे में मां‑बेटे समेत तीन लोग घायल हुए. पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई.

सांगली में तेज रफ्तार कार का कहर



सांगली जिले के साखराले इलाके में बुधवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी बाइक और एक पैदल जा रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी। इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए। घटना ईश्वरपुर–ताकारी रोड पर पेट्रोल पंप के पास हुई और पूरी वारदात पास लगे… pic.twitter.com/kMdqsCaAx5 — NDTV India (@ndtvindia) February 19, 2026

हादसा कैसे हुआ

साखराले इलाके में ईश्वरपूर‑ताकारी रोड पर पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ. जानकारी के मुताबिक, नितीन शिवाजी पवार (41), निवासी निनाईनगर, ईश्वरपूर अपनी मां छाया पवार के साथ बाइक से खेत की तरफ जा रहे थे. वे सड़क किनारे रुके हुए थे, तभी ताकारी की ओर से आ रही कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े. इसके बाद कार ने आगे बढ़ते हुए एक पैदल व्यक्ति को भी टक्कर मार दी.

ये भी पढ़ें : रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग: बिश्नोई गैंग ने दी थी 3 लाख की सुपारी, सिग्नल एप से रची गई साजिश, क्राइम ब्रांच की जांच में बड़े खुलासे

घायल और उपचार

हादसे में तीन लोग घायल हुए, नितीन शिवाजी पवार, उनकी मां छाया पवार और एक अज्ञात पैदल व्यक्ति जिसकी पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है. तीनों को इलाज के लिए कराड के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

कार चालक की पहचान और पुलिस कार्रवाई

कार चालक की पहचान लिमय करसे (निवासी गडचिरोली) के रूप में हुई है. घटना की सूचना पर पहुंची ईश्वरपूर पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है. पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आगे की जांच कर रही है.

प्राथमिक जांच और अगला कदम

शुरुआती जांच में कार की रफ्तार तेज बताई जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हादसे के समय चालक नशे में तो नहीं था या लापरवाही से वाहन चला रहा था. हादसे के बाद मौके पर अफरा‑तफरी मच गई, स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी.