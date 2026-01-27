विज्ञापन
विशेष लिंक

140 की रफ्तार से दौड़ती कार दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसी, खतरनाक वीडियो देख जाएंगे सहम

केशोद के सौंदरडा GIDC क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक दुकान में जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुकान का शटर और दीवार तक क्षतिग्रस्त हो गई.

Read Time: 1 min
Share
140 की रफ्तार से दौड़ती कार दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसी, खतरनाक वीडियो देख जाएंगे सहम
  • गुजरात के केशोद के सौंदरडा जीआईडीसी क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक दुकान में घुसी
  • हादसे के बाद कार चालक को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया
  • तेज टक्कर से दुकान के शटर और दीवार को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि दुकान उस समय बंद थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

गुजरात के केशोद के सौंदरडा जीआईडीसी क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक दुकान में जा घुसी. हादसे के बाद कार चालक को कार का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया. घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. तेज टक्कर के कारण दुकान के शटर और दीवार को भारी नुकसान पहुंचा है. 

देखिए एक्सीडेंट का खतरनाक वीडियो-

हैरानी की बात यह है कि दुर्घटना के बाद कार का स्पीडोमीटर 140 की स्पीड पर अटका हुआ पाया गया. इस पूरी घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं. बताया जा रहा है कि कार चालक लगभग 140 की रफ्तार से कार चला रहा था. इसी दौरान उसने स्टेयरिंग पर से नियंत्रण खो दिया और कार लोहे की दुकान के शटर से ज़ोरदार टक्कर के साथ जा भिड़ी.

घटना के समय दुकान बंद थी और आसपास कोई यातायात नहीं था, जिसके चलते बड़ी जनहानि होने से बच गई.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Junagadh Car Crash, Keshod Accident, Overspeeding Car, 140 Speed Crash, Car Rams Shop
Get App for Better Experience
Install Now