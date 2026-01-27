गुजरात के केशोद के सौंदरडा जीआईडीसी क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक दुकान में जा घुसी. हादसे के बाद कार चालक को कार का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया. घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. तेज टक्कर के कारण दुकान के शटर और दीवार को भारी नुकसान पहुंचा है.

देखिए एक्सीडेंट का खतरनाक वीडियो-

140 की रफ्तार से दौड़ती कार दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसी, खतरनाक वीडियो देख जाएंगे सहम



गुजरात के जूनागढ़ में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर एक दुकान में जा घुसी. हादसे के बाद कार चालक को दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकाला गया और घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया.



हैरानी की बात यह है कि दुर्घटना के बाद कार का स्पीडोमीटर 140 की स्पीड पर अटका हुआ पाया गया. इस पूरी घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं. बताया जा रहा है कि कार चालक लगभग 140 की रफ्तार से कार चला रहा था. इसी दौरान उसने स्टेयरिंग पर से नियंत्रण खो दिया और कार लोहे की दुकान के शटर से ज़ोरदार टक्कर के साथ जा भिड़ी.

घटना के समय दुकान बंद थी और आसपास कोई यातायात नहीं था, जिसके चलते बड़ी जनहानि होने से बच गई.

